Kevin Kühnlein ist weg, Raffael Stellmach und Michael Dietl ebenso und mit Vincent Schweiger auch der Sohn des Ex-Präsidenten des FC Amberg. Wobei der Abgang von Kühnlein am schwersten wiegt, sagt Fußballabteilungsleiter Wolfgang Gräf, der nun zwei neue Spieler verpflichtet hat.

"Eine gewisse Verantwortung" "Ich bin momentan auf Jobsuche", erklärt Wolfgang Gräf, der bis 31. Dezember vergangenen Jahres einen Vertrag mit der Sportpark GmbH hatte, die sich um die Vermarktung des FC-Stadions kümmern sollte. Der Vertrag wurde gekündigt, aber Gräf ist zudem seit Beginn der Saison 2017/18 gewählter Fußballabteilungsleiter des FC Amberg. "Das werde ich auch bleiben. Ich kann nicht wie viele andere einfach hinschmeißen, ich habe eine gewisse Verantwortung", sagt Gräf. Wie lange er das Amt des Abteilungsleiters noch ausüben wird, lässt er offen. "Ich werde sicher nicht von heute auf morgen aufhören, das hängt natürlich mit meiner Suche nach einem neuen Job zusammen. Aber ausschließen will ich nichts." Gräf, der in Fürth wohnt, befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern. Dennoch sagt er: "Wir wollen ja, dass beim FC Amberg alles weiterläuft."

Wir haben ihn damals freigestellt und wünschen den Ambergern viel Vergnügen mit ihm. Karl-Heinz Bley, Fußballabteilungsleiter des VfB Bach, über Christian Stadler

"Wer den Kevin auf dem Spielfeld gesehen hat, der weiß, was wir mit ihm verlieren", erklärt Gräf. Kühnlein habe den Trainerstab um Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier gebeten, ihn zum VfB Eichstätt in die Regionalliga gehen zu lassen.Er, Gräf, und die beiden Trainer seien zu dem Entschluss gekommen, Kühnlein die Chance nicht zu verbauen, obwohl es "ein sportlicher und menschlicher Verlust" ist, sagt Gräf. "Es wird aber keinen weiteren Abgang mehr geben", beteuert Gräf. Aber dafür zwei neue Spieler: Christian Stadler (22) und Robin Wild (22), beides Mittelfeldakteure. Beide sind für die erste Mannschaft in der Bayernliga vorgesehen. Wild kommt aus der Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund von der SG Am Lichtenstein. Stadler war ohne Verein und hat eineinhalb Jahre nicht gespielt. Zuvor stand er beim VfB Bach in der Bezirksliga Süd unter Vertrag. "Wir haben ihn damals freigestellt und wünschen den Ambergern viel Vergnügen mit ihm", sagt Karl-Heinz Bley, Fußballabteilungsleiter des VfB Bach. Mehr wollte der Funktionär nicht über Stadler berichten. Wolfgang Gräf hofft, dass noch der eine oder andere Spieler als Verstärkung zum FC Amberg kommt, womöglich aus einer höheren Liga."Wir befinden in einem gravierenden Umbruch, und wir müssen diesen Leidensweg zu Ende bringen", sagt Trainer Lutz Ernemann, der weiß, dass sein Kader nach den erneuten Abgängen rein zahlenmäßig nicht gut bestückt ist.Mit einem Bein befinde sich seine Truppe bereits in der Landesliga, aber das sei kein Beinbruch. "Kühnlein und Dietl sind wichtige Spieler gewesen, wichtige und charakterstarke. Das ist nicht schön, dass sie jetzt weg sind. Aber wir wussten von Anfang an, dass es schwer wird. Die Spieler wollen nun ehrenvoll die Saison zu Ende bringen. Und wenn wir in die Landesliga absteigen, dann sind sie die Gründerväter eines Neuanfangs."Der Trainingsauftakt beim FC Amberg ist am Montag, 22. Januar, auf dem eigenen Gelände geplant, oder je nach Witterung in der Halle. Erstes Spiel 2018 ist die Nachholpartie am 24. Februar gegen den TSV Aubstadt.