Zwei Rock-'n'-Roll-Paare des 1. RRBWC Quick Feet Amberg trumpfen bei der Weltmeisterschaft in Belgien auf und gewinnen zudem das erste Turnier der neuen nationalen Saison.

Dem Bundes-Jugendtrainer standen für ganz Deutschland nur vier Startplätze für die WM zur Verfügung - zwei in der Schüler- und zwei in der Juniorenklasse. Ein Ticket ging bereits in jeder Klasse an den amtierenden Deutschen Meister und die zwei weiteren Tickets für die WM holten sich das S-Paar Madita und Niklas Pilgram und das J-Paar Antonia Schmid und Julian Minks von Quick Feet. Rund 300 Teilnehmer waren der Einladung der Hot Shoes nach Worriken-Bütgenbach gefolgt. Bei den Junioren Schmid/Minks stand die WM allerdings krankheitsbedingt unter keinem guten Stern. Von Anfang an war klar, dass die Favoriten wie immer aus Osteuropa kommen würden. Am Ende verpassten beide Paare den Einzug in das Viertelfinale, aber die schnellen Füße aus Amberg waren mächtig stolz, bei der WM dabei zu sein, nachdem Antonia und Julian schon als S-Paar zweimal an der WM teilgenommen hatten. Für das Geschwisterpaar Pilgram stellte die WM-Teilnahme eine Premiere dar. Die WM 2017 war für das J-Paar Schmid/Minks der krönende Abschluss ihrer internationalen Tanzkarriere, nachdem sie im neuen Jahr altersbedingt in die nächsthöhere C-Klasse aufsteigen müssen und es in dieser Altersklasse keine internationalen Wettbewerbe gibt. Das S-Paar Pilgram muss auch aus Altersgründen in die J-Klasse einsteigen, und sie wollen versuchen, wieder den Sprung in den Nationalkader schaffen und an die Leistungen von Schmid/Minks anknüpfen, die sich unter die besten 30 der Weltrangliste getanzt haben.Nach diesen internationalen Erfolgen war es für die beiden Paare ein Leichtes, das erste nationale Turnier nach der Sommerpause, den Filder-Cup 2017 in Ostfildern, in der jeweiligen Klasse souverän mit Platz eins auf dem Siegerpodest zu eröffnen und die ersten goldenen Pokale der Saison mit nach Hause zu nehmen.