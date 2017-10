Bezirksliga West Männer

HG Eckental 19:33 (9:17) HG Amberg(zyz) Die HG Amberg knüpfte an die gute Vorstellung vom Saisonstart an, gewann souverän bei der HG Eckental und setzte sich an die Spitze des Zehnerfeldes. Wie bereits beim 35:21-Sieg gegen die HSG Erlangen/Niederlindach II stellten die Amberger von Beginn an eine gute Deckung mit exzellenten Torhütern. Die 2:0-Führung Eckentals war schnell egalisiert und die Gäste zogen bis zur Pause auf 17:9 davon. Doch auch wenn die Torausbeute beim bloßen Blick auf das Spielprotokoll sehr ordentlich wirkt, war sogar noch mehr drin. Das junge Team leistete sich doch den ein oder anderen technischen Fehler zu viel und auch bei den Gegenstößen hätte die Trefferquote durchaus besser sein können. Doch das sollten die einzigen Haare in der Suppe bleiben.Auch nach der Pause waren die Amberger das klar bessere Team. Neuzugang David Zilak erzielte wie bereits in der ersten Partie zehn Treffer und auch Linkshänder Tobias Strohbach war von der rechten Rückraumposition sehr gefährlich. Die Gäste legten noch einige Treffer zwischen sich und Eckental, die höchste zwischenzeitliche Führung betrug 15 Tore. Am Ende waren die Amberger in der Endabrechnung 14 Treffer besser als Eckental, was vor dem Anpfiff sicher jeder sofort unterschrieben hätte.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Wismeth. Feld: Zilak 10/2, Strohbach 7, Oursin 5, Nachtman, M. Schaller je 3, Kührlings 2, Lulla, Niec, Turner je 1, M. Sammet, Klann, Andersch.