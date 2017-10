Die Schaar Beagle an der Spitze voraushechelnd, gut 40 Reiter im Galopp hinterher. Auch die elfte Auflage der Kurfürstlichen Schleppjagd war wieder ein Besuchermagnet. Egal, ob auf dem Rücken der Pferde oder als Zuschauer gemütlich in einer Kutsche.

Amberg. (brü) Gut 40 Teilnehmer konnte Veranstalter Claus Herrmann mit seiner Familie im Ammerbachtal willkommen heißen. Aus ganz Bayern und darüber hinaus waren sie angereist. Die jüngste Starterin war 14 Jahre alt, der älteste Reiter 77.Allesamt hatten sie sich am Jägerheim im ehemaligen Munitionsdepot eingefunden, um auf die gut 20 Kilometer lange und anspruchsvolle Jagdstrecke zu gehen, auf der es 25 Hindernisse zu meistern galt. Für den beruflich verhinderten Oberbürgermeister Michael Cerny übernahm Stellvertreter Martin Preuß die Begrüßung der Reiter und Gäste. "Ich freue mich, dass Sie wieder zu dieser so tollen Veranstaltung nach Amberg gekommen sind. Und in dieser wunderschönen Landschaft, in der Toskana der Oberpfalz, bei diesem heute wundervollen Wetter. Mehr kann man sich nicht wünschen."Der Dank Preuß' galt vor allem der Familie Herrmann. "Es ist immer toll, zu sehen, mit welchem Herzblut sie das hier alle zwei Jahre auf die Beine stellen. Ich hoffe, diese Veranstaltung bleibt uns auch in den kommenden Jahren noch lange erhalten." Danach schickte er die Reiter und die Beagle der Frankenmeute unter den Jagdsignalen des Bayerischen Jagdverbandes auf die Strecke. Das Kommando hatte Hornmeister Johann Saller.