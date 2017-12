Für 93 Prozent der Jugendlichen und viele Erwachsene gehört Alkohol zum Alltag. Verbunden mit einer Schwangerschaft kann der Alkoholkonsum aber fatale Folgen haben, derer man sich häufig gar nicht bewusst ist. Unter dem Motto "Kleiner Schluck - große Folgen" klärten die Referentinnen Dr. Heike Kramer und Dr. Gisela Bolbecher die Fachkräfte des Netzwerks Frühe Hilfen über das sogenannte Fetale Alkoholsyndrom (FASD) auf.

Das Thema stand im Mittelpunkt des mittlerweile 14. Forums Frühe Hilfen, das die beiden KoKis - die Koordinierende Kinderschutzstelle der Stadt und die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen des Landkreises - regelmäßig anbieten und das diesmal im Großen Saal des Rathauses stattfand. Mehr als 120 Mitarbeiter waren der Einladung gefolgt und erhielten laut einer Pressemitteilung von Kramer und Bolbecher wertvolle Hinweise. Die Vertreterinnen des FASD-Netzwerks Nordbayern engagieren sich für die Aufklärung über den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und dessen Folgen. Dabei führte Heike Kramer in die medizinischen Grundlagen des Syndroms ein, das die häufigste nicht vererbte Ursache für Behinderungen bei Neugeborenen in Deutschland darstellt. Dabei, so die Referentin, könne es zu körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen des Säuglings kommen.Die wenigsten Betroffenen könnten jemals ein eigenständiges Leben führen und seien dauerhaft auf Unterstützung angewiesen. "Dabei wäre FASD zu 100 Prozent vermeidbar, wenn sich alle werdenden Mütter ihrer Verantwortung zum Schutz des Kindes bewusst wären", erläuterte Kramer. Leider sei noch immer die Meinung verbreitet, "ein, zwei Gläschen" könnten ja nicht schaden. Viele wissen dabei nicht, dass sich der Alkohol im Blut der Babys zehnmal länger hält als in dem der Mutter. Während dieser Zeit können erhebliche Schädigungen entstehen. Beispiele dafür seien Hirnschäden, Fehlbildungen oder Minderwuchs. Daneben würden aber auch gesundheitliche Schäden verursacht, die äußerlich nicht erkennbar sind. "Viele Betroffene haben Probleme, ihre Aggressionen zu regulieren, sind hyperaktiv und werden depressiv", informierte die Medizinerin. Auch die Intelligenz könne vermindert sein.Davon betroffen sei mindestens jedes 100. Neugeborene in Deutschland, pro Jahr seien das mehr als 10 000 Kinder. Problematisch sei die oftmals fehlende oder sehr späte Diagnose bei Menschen mit FASD. Im Anschluss berichtete Gisela Bolbecher, Pflege- und Adoptivmutter zweier betroffener Kinder, über die Herausforderungen im Alltag.Die Mädchen und Buben benötigten demnach ein stabiles Umfeld, eine umfangreiche Förderung und viele Therapien. Da die Schäden ein Leben lang bestehen blieben, müssten die Betroffenen in ihrer Entwicklung unterstützt werden.