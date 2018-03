Gerade erst wurde das neue Stadtarchiv am Paulanerplatz feierlich eröffnet. Nun kam der Vorvorgänger dieser Einrichtung, die Archivstube im Rathaus, zu Ehren. Zu Gast waren 14 städtische Mitarbeiter, die es für ihre Zugehörigkeit zur Stadt Amberg oder zum öffentlichen Dienst zu ehren oder in den Ruhestand zu verabschieden galt. Wie gewohnt hatte OB Michael Cerny diese Aufgabe übernommen.

Er richtete ein Dankeschön an die Beschäftigten, die in Begleitung ihrer Vorgesetzten zu dieser Feierstunde gekommen waren. Eröffnet wurde der Reigen von Wolfgang Kopp, der als Operationspfleger im Klinikum St. Marien tätig ist. Zusammen mit seiner Zeit bei der Bundeswehr bringt er es auf vier Jahrzehnte im öffentlichen Dienst. 25 Jahre ist Rita Weber bei der Stadt Amberg angestellt. Sie begann ihre Tätigkeit 1989 in der Zulassungsstelle und ist dort noch heute als Sachbearbeiterin tätig.Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum beging Heike Kilian. Die Sozialpädagogin kam nach 18-jähriger Beschäftigung beim Bischöflichen Generalvikariat in Münster 2010 zur Stadt und arbeitet hier in der Koordinierenden Kinderschutzstelle. Ebenfalls für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt wurden die Schulleiterin der Wirtschaftsschule Brigitte Conchedda, Michaela Hofmann, Sachbearbeiterin im Jugendamt und Georg Dietrich, Arbeiter im städtischen Betriebshof. Auch Christian Wiendl, Energieanlagenelektroniker beim Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck, Bernhard Ertl, Masseur und medizinischer Bademeister im Klinikum, sowie Michael Thoma und Ernst Zobel, die beide bei der Stadtbau beschäftigt sind, haben ihre 25-jährige Dienstzeit vollendet. Letzter im Bunde war Uwe Benninghoff, einst Diplomingenieur beim städtischen Tiefbauamt, der sich bereits in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit befindet.In den Ruhestand verabschiedet wurde Otto Leitl, der in der Stadthauptkasse beschäftigt war, Eduard Rothermel, Saisonarbeiter im Betriebshof, und Hans-Jochen Ranjie, Krankenpfleger am Klinikum.