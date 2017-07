Der Andrang der Spielratten war so riesig, dass der Sieg eigentlich schon bei der Anmeldung feststand: Amberg ist neuer Weltmeister im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielen. Der Marktplatz war am Samstagabend so rappelvoll, dass nur noch die offizielle Teilnehmerzahl fehlte, um den locker gebrochenen Rekord zu bestätigen.

Die stand nach 30 Minuten gemeinsamer Spieldauer um 19.50 Uhr fest: 1692 Leute machten mit beim Amberger Weltrekordversuch im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielen - die Außenstellen im Marienheim und im Klinikum St. Marien noch gar nicht miteingerechnet. Ein echtes Heimspiel also für die Stadt, in der das beliebte Brettspiel 1907 erfunden wurde.Mit 1692 Teilnehmern allein am Marktplatz hat Amberg den bisherigen Rekordhalter Limbach-Oberfrohna in Sachsen um rund 640 Teilnehmer übertroffen. Das ließ am Samstagabend alle großen und kleinen Mitspieler jubeln. Und viele blieben bei dieser super Siegerstimmung gerne länger sitzen und spielten auch nach dem geglückten Rekord noch weiter in der guten Stube vorm Rathaus, die stundenlang proppenvoll war.