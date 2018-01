Was in der Altenpflege bereits gang und gäbe ist, hält in der intensiv-medizinischen Versorgung immer mehr Einzug: die Verlagerung ins persönliche Wohnumfeld. Inklusive der ethischen Verantwortung.

Was Ihr begonnen habt, müsst Ihr jetzt auch beenden. Ehemaliger, beatmeter Patient von Prof. Dr. Frank Erbguth

Der Titel des 17. OTH-Ethikforums, "High-Tech-Medizin im Wohnzimmer - Anspruch und Wirklichkeit am Beispiel der Beatmung", erwies sich am Ende als etwas unglücklich. Nicht, was medizintechnisch möglich ist, sondern welche ärztlichen und menschlichen Konfliktsituationen sich daraus ergeben, stand im Mittelpunkt. In diese Richtung lenkte den Abend mit seinem Impulsreferat der Neurologe und Chefarzt am Nürnberger Klinikum Süd, Prof. Dr. Frank Erbguth.Er skizzierte am Beispiel der künstlichen Beatmung, welche "ethische Herausforderung" diese medizinische Indikation bedeute. Besonders, wenn sie aus dem klinischen Betrieb heraus in das persönliche Wohnumfeld des Patienten umziehen soll. Die Messlatte, die Erbguth bei seinen Kollegen, dem Patienten, dessen menschlichem Umfeld und unverzichtbaren Pflegediensten bei dieser Entscheidung anlegt, ist hoch. Die Verlagerung einer intensivmedizinischen Versorgung, dürfe nicht zur Auslagerung ethischer Verantwortung verkommen, mahnte der Chefarzt und Hochschullehrer.Wer sich bewusst sei, hochentwickelte Medizintechnik zum Erhalt von Leben einzusetzen, müsse parallel deren Grenzen markieren. Zu orientieren hätten die sich in erster Linie am Willen des Patienten sowie an ihm persönlich nahestehenden Menschen und den Aussichten auf einen Therapieerfolg. Intensivmedizinisches Aufrechterhalten von menschlichem Leben als Selbstzweck oder aus wirtschaftlichem Gewinnstreben lehnt Erbguth ab.Vielmehr treibt ihn um, was ihm 1992 ein lange Zeit beatmeter Patient ins ärztliche Stammbuch geschrieben hat: "Was Ihr begonnen habt, müsst Ihr jetzt auch beenden." Die Konsequenz daraus: "Durch Wegnahme der Technik, haben wir ihn sterben lassen." Das ist für Erbguth das maßgebliche Spannungsfeld, in dem sich nicht minder der häusliche Einsatz dieser Möglichkeiten abspielt. Mit dem Unterschied, dass nun ganz andere Akteure unmittelbar am Patienten dran seien: die Ehefrau, Familie oder Kinder, Lebenspartner, Pflegedienst-Personal und - deutlich weiter weg - Ärzte.Nur eine intensive, offene und ehrliche Kommunikation aller Beteiligten könne sicherstellen, so Erbguth, dass nicht Fragen nach individueller Schuld die Entscheidung bestimmen, ob intensivmedizinische Maßnahmen fortgeführt werden sollen oder nicht. Stefan Hammerl, Inhaber eines Pflegedienstes, setzt gleichermaßen hier einen Schwerpunkt. "Einfach machen, weil es geht", stellt für ihn keine ausreichende Grundlage dar, um Menschen Zuhause intensivmedizinisch zu versorgen. Der Referent beharrte: "Am Anfang muss eine positive Entscheidung stehen", die einen kontinuierlichen Austausch unter den Beteiligten erfordere. Wende sie sich im Zuge dieser Kommunikation aufgrund veränderter Fakten ins Negative, "ist man nicht schuld".Die Sichtweise eines Kostenträgers umriss stichpunktartig Judith Petrich für die AOK Bayern. Dabei stellte sie klar, dass es sich bei intensiv-pflegebedürftigen Kassenmitgliedern um eine "eher kleine Patientengruppe" handle. In Bayern liege die Zahl bei etwa 500. Der Kostenträger prüfe die Bedingungen jedoch möglichst genau. Denn nicht jedes Wohnzimmer und jedes menschliche Beziehungsumfeld seien für eine intensivmedizinische Versorgung im häuslichen Umfeld geeignet. Zudem sei es immer schwieriger, ausreichend zertifizierte Pflegedienste zu finden, da entsprechend qualifiziertes Fachpersonal rar sei.