45 Jahre nach Gründung von Round Table 69 Amberg etablierte sich nun ein weiterer Club in der Region: RT 235 Amberg-Sulzbach. 17 junge Männer haben mit Gästen aus dem In- und Ausland die Neuaufnahme in die internationale Round-Table-Familie gefeiert.

Da ärgert sich keiner Erstmals öffentlich wahrgenommen wurde der Club durch sein Mitwirken beim erfolgreichen Amberger Weltrekordversuch im Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein Ende Juli. RT 235 Amberg-Sulzbach kümmerte sich um die Bewirtung und trug auch sonst durch tatkräftiges Anpacken an vielen Fronten dazu bei, dass die Veranstaltung ein Erfolg wurde.



Mit den Einnahmen aus dieser Weltrekord-Teilnahme leisten die jungen Tabler Hilfe für einen Neunjährigen aus Amberg, der an der Glasknochen-Krankheit leidet. Die Fahrtkosten zur Behandlung des Buben in einer Stuttgarter Klinik muss die Familie selbst tragen. Die Tabler halfen deshalb mit einer Spende. Mit 1000 Euro unterstützte der Club außerdem den Kindergarten am Schelmengraben bei der Anschaffung eines Bauwagens für einen längeren Aufenthalt im Wald. (usc)

Der Präsident von Round Table Deutschland, Maxime Lagarde, der aus dem westfälischen Lippstadt angereist war, sprach allen Besuchern im Lokal Eisenherz aus der Seele, als er in seiner Festrede die Etablierung des neuen Tisches in nur sechs Monaten hervorhob. Anerkennende Worte gab es bei der Charterfeier auch für die bereits gezeigte rege Reisetätigkeit der Neuen und für den Elan bei der Gründung, die von Präsident Sebastian Kramer federführend vorangetrieben wurde.Maxime Lagarde rief Gastgebern und Gästen das Entstehen von Round Table 1927 durch Louis Marchesi in Norwich/England in Erinnerung, der als Marinesoldat die Schrecken des Krieges kennengelernt hatte. Eines der Ziele, die Bildung und Vertiefung von internationaler Freundschaft und Völkerverständigung, rührte daraus. Der erste Zusammenschluss in England führte auch die weltweit unter den Serviceclubs einmalige Regelung einer Altersbegrenzung ein. Das heißt, dass die Mitgliedschaft mit 40 endet.Nach der Übergabe der Aufnahmeurkunde von Round Table International durch Lagarde an Club-Präsident Sebastian Kramer händigte der Präsident des nationalen Patentisches, RT Schwandorf, Andreas Kneißler, die nationale Charter aus, schmückte den Präsidenten mit der üblichen Amtskette und übergab den Mitgliedern die nationale Clubnadel. Die Freude über die angetragene internationale Co-Patenschaft brachten die Vertreter von Round Table Austria 35 Wiener Neustadt zum Ausdruck. Von RT und Lady Circle Crailsheim waren Gratulanten ebenso gekommen wie von RT 35 Kaiserslautern. Für den Pfälzer Tisch gratulierte mit Alexander Uschald ein Ex-Amberger. Ihm hat der neue Club übrigens zu "verdanken", dass noch am Abend die internationale Aufnahmeurkunde verschwand und demnächst in Kaiserslautern auszulösen ist. Glückwünsche gab es auch von den Clubs Weiden und Saarbrücken. Die Rote Laterne, die jeweils beim jüngsten deutschen Club aufzubewahren ist, überbrachte der Delegierte des Tisches Hamburg 233.Über das soziale Engagement des neuen Clubs und die Bereicherung der Region freuten sich Sulzbach-Rosenbergs 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein und der Vorsitzende von Pro Su-Ro, Kurt von Klenck. Der Präsident von Old Table 69 Amberg, Michael Holtschulze, schloss den Reigen der Gratulanten, zu denen auch eine Abordnung von OT Schwandorf gehörte. Die Vorfeier stieg bereits an einem Vorabend bei drangvoller Enge im Eisenherz mit Gästen der Clubs Amberg, Nürnberg, Erlangen, Crailsheim, Weiden, Regensburg, Hamburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Schwandorf und Wiener Neustadt. Dazu gesellten sich auch Mitglieder des Leo-Clubs Amberg und von Old Table Amberg und Regensburg. (Hintergrund)