Der Andrang der Spielratten war so riesig, dass der Sieg eigentlich schon bei der Anmeldung feststand: Amberg ist neuer Weltmeister im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielen. Der Marktplatz war am Samstagabend so rappelvoll, dass nur noch die offizielle Teilnehmerzahl fehlte, um den locker gebrochenen Rekord zu bestätigen.





Die stand nach 30 Minuten gemeinsamer Spieldauer um 19.50 Uhr fest: 1718 Leute machten mit beim Amberger Weltrekordversuch im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielen (inklusive 26 mitzockender Senioren in der extra gewerteten Außenstelle im Marienheim). Ein echtes Heimspiel also für die Stadt, in der das beliebte Brettspiel 1907 von Josef Friedrich Schmidt erfunden wurde.Mit 1692 Teilnehmern allein am Marktplatz hat Amberg den bisherigen Rekordhalter Limbach-Oberfrohna in Sachsen um 665 Teilnehmer übertroffen. Das ließ am Samstagabend alle großen und kleinen Mitspieler jubeln. Und viele blieben bei dieser super Siegerstimmung gerne länger und spielten auch nach dem geglückten Rekord noch weiter auf den proppenvollen Biertischen und Bänken, die bereits am Nachmittag von zahlreichen Helfern, vor allem Round Table 235 Amberg-Sulzbach, inklusive Getränkestand aufgebaut worden waren. Da saß zum Beispiel Familie Jasmine und Pascal Fellner mit ihren drei Kindern aus dem Birgland, die von Brigitte Netta "persönlich angeworben" wurde. Die Bürgermeisterin (SPD) ist Ideengeberin der bislang einmaligen Aktion, engagierte sich mit dem Stadtmarketingverein und seinem Vorsitzenden Thomas Eichenseher plus der unterstützenden Gewerbebau stark, um das Ganze zum Erfolg zu führen.Entsprechend überwältigt war sie am Samstag, als deutlich mehr als die vorher schon per Internet angemeldeten Teilnehmer kamen. Viele brachten ihre eigenen Spielbretter von zu Hause mit, sonst hätten die 375 von der Firma Schmidt-Spiele gestifteten (sie werden später an caritative und soziale Einrichtungen gespendet) gar nicht ausgereicht. "Ihr seid spitze", rief Brigitte Netta Hans-Rosenthal-mäßig vom Rathausbalkon per Mikro ihren Dank ins Publikum und Thomas Eichenseher ging "das Herz auf bei diesem tollen Bild" vom vollen Marktplatz.Auch OB Michael Cerny fand's "unglaublich" und freute sich über "jede Menge Weltrekordhalter". Die hatten anfangs eine Portion Geduld mitbringen müssen, weil die Schlange bei der Registrierung der Mitspieler vom Rathaus bis zum Salzstadelplatz reichte. Das störte Familie Wang aus China nicht, die aus ihrem Heimatland Menschenmassen kennt. Sie lebt schon seit 2011 in Amberg, fühlt sich hier heimisch und war stolz auf den "großartigen Rekord". Per Whats-App wurde das Ergebnis vom Marktplatz zu Freunden in Zentralchina gesandt. Ein Beweis, dass Amberg ein wahrer Welt-Meister ist.