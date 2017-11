Vor einer Jugendkammer des Landgerichts hat der Prozess gegen einen 18 Jahre alten Mann mit Migrationshintergrund begonnen. Er soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung vor.

Amberg. (hwo) Der von weit her nach Deutschland gekommene mutmaßliche Sexualtäter schweigt. Das 17 Jahre alte Opfer wurde, wie in solchen Verfahren üblich, über Stunden hinweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Von daher ergibt sich für Beobachter bisher nur sehr skizzenhaft ein Bild von dem, was sich heuer im April bei einem Kirchweihfest in einem Amberger Stadtteil zugetragen haben soll.Staatsanwältin Barbara Tutsch geht in ihrer nach umfangreichen Ermittlungen geschriebenen Anklageschrift von einem Kapitalverbrechen der Vergewaltigung aus. Der junge Asylsuchende und die 17-Jährige lernten sich im Kirwa-Bierzelt kennen. Sie gingen dann offenbar hinaus, um zu rauchen. Vorher floss Alkohol.Im näheren Umfeld des Zeltes soll es zu Annäherungen und sexuellen Attacken des bis jetzt schweigsamen 18-Jährigen gekommen sein. Er saß offenbar irgendwann auf dem Opfer und setzte zur Befriedigung seiner Wünsche an. Später gingen beide zurück ins Bierzelt. Nicht lange darauf begann die Kripo zu ermitteln, da Anzeige erstattet worden war.Die Nachforschungen waren umfassend. Während der mutmaßliche Täter festgenommen und in U-Haft gebracht wurde, kam es zur ärztlichen Untersuchung der 17-Jährigen und Spurensicherungen. Dem bisherigen Verhandlungsverlauf lässt sich entnehmen: Es muss wohl zu Kontakten zwischen den jungen Leuten gekommen sein. Doch wie ging der mutmaßliche Übergriff vonstatten? Was genau ereignete sich unweit des Bierzelts? Fragen, die Beobachtern bisher Rätsel aufgeben.Der Prozess vor der Jugendkammer unter Führung von Richter Christian Frey ist vorläufig auf sieben Tage angesetzt. Für den schweigsamen Beschuldigten wirft sich Anwältin Sandra Rothschild (Nürnberg) in die Bresche. Dabei ist deutlich geworden: Vergewaltigung ist nach gültigem Gesetz nicht immer das, was sich der juristische Laie darunter vorstellt.Fest steht: Weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur gerichtlichen Anhörung der 17-Jährigen kam, müssen auch die Plädoyers laut gültiger Rechtsprechung nichtöffentlich gehalten werden. Erst in der Urteilsbegründung, vorgesehen im Dezember, wird wohl zu hören sein, was sich genau bei dieser Kirchweih zutrug.Bis dahin sind auch noch mehrere Sachverständige zu vernehmen.