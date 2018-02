Zwei Jahre und zehn Monate Haft: So lautet das Urteil gegen einen 18-Jährigen, der im Juni einen 24-jährigen Amberger mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Das Auge des Opfers wurde derart verletzt, dass dieser wohl ein Leben lang nur noch fünf Prozent Sehkraft hat.

Wertvolles Sinnesorgan

Neues Leben beginnen

In Handschellen führten Justizbeamte den 18-jährigen Angeklagten in den Gerichtssaal. Seit Monaten sitzt der junge Mann bereits in U-Haft. Ihm werden zwei Taten vorgeworfen, die sich während der Pfingstdult beziehungsweise nach einem Besuch des Altstadtfests in Sulzbach-Rosenberg zugetragen haben. In beiden Fällen war der Angeklagte, das gab er freimütig zu, stark alkoholisiert. Eine Frau provozierte den 18-Jährigen, indem sie ihm und seinen Freunden zurief, dass sie Kinder seien. Er beleidigte die Frau, anschließend gab es für einen Freund der beschimpften Frau einen Faustschlag. Glücklicherweise verletzte sich der Mann nicht schwer.Bei der zweiten Tat ging der 18-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, ohne Ausbildung und Schulabschluss ist, schon wesentlich rabiater vor: Opfer wurde ein 24-jähriger Automobilverkäufer aus Amberg, dem der Angeklagte ebenfalls eine Faust ins Gesicht schlug. Da der Geschädigte Brillenträger ist, ging der Hieb wortwörtlich ins Auge: Das Kunststoffglas seiner Sehhilfe flog aus der Fassung und schnitt sich in den Augapfel. Ein Sachverständiger erklärte vor Gericht, dass der Mann wohl ein Leben lang auf dem verletzten Auge nur noch fünf Prozent Sehfähigkeit besitzen würde.Der Anwalt des Opfers erklärte nun vor Gericht, dass das Auge das wertvollste Sinnesorgan des Menschen ist. Umso heftiger sei es, dass der 24-Jährige dieses nur noch eingeschränkt nutzen könne. "Als Automobilverkäufer ist er viel unterwegs und in der Sicherheit beim Fahren eingeschränkt." Zusätzlich leide der Mann daher unter einer psychischen Belastung.Ehe der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, Peter Jung, ein strafrechtliches Urteil gegen den Angeklagten sprach, kam es zu einem zivilrechtlichen Vergleich zwischen den Parteien. Der Angeklagte stimmte zu, dem 24-Jährigen ein Schmerzensgeld in Höhe von 20 000 Euro, Schadenersatz von knapp 1100 Euro sowie 10 000 Euro für sämtliche weitere Schäden, die aus der Tat resultieren könnten, zu zahlen.Fakt ist, dass der Angeklagte, der schon seit der Kindergarten-Zeit Anpassungsschwierigkeiten hat, bereits häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Unter anderem ging es da um Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Der 18-Jährige hat einen Freizeit- und Jugendarrest hinter sich. Die Staatsanwältin bemängelte in ihrem Plädoyer, dass selbst laufende Verfahren den jungen Mann nicht abhielten, eine neue Straftat zu begehen. Daher forderte sie drei Jahre Haft sowie eine Entziehungstherapie. Zugute hielt ihm die Staatsanwältin allerdings, dass der 18-Jährige geständig war und Reue gezeigt hat."Während der acht Monate in Haft hatte ich Zeit zum Nachdenken", erklärte der Geständige in seinem Schlusswort. "Ich habe endlich eingesehen, dass ich etwas ändern muss und möchte ein neues Leben beginnen. Danach möchte ich nie wieder auf einer Anklagebank sitzen."Mit dem Urteil über eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten blieb Richter Jung knapp unter dem Antrag der Staatsanwältin. Bevor der Angeklagte von den Justizbeamten wieder mitgenommen wurde, erklärte er, dass er auf eine Berufung und Revision verzichten würde.___Der erste Verhandlungstag im Internet: