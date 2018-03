2. Rockbierfest in Amberg

Die Männer hatten Bock auf Bockbier, die Frauen Bock auf Tanzen. Die zweite Auflage des Rockbierfestes der Band Intermezzo im Club La Vida (ehemaliges Habana) an der Georgenstraße kam auch in diesem Jahr wieder bestens an. Von den Musikern hieß es nach Abschluss einer langen Nacht: "Es war einfach ein genialer, geiler Abend."

Mehr als 100 Stücke haben Diana Schriml, Thomas Zinnbauer, Michael Seegerer, Hans-Jörg Höxer, Jochen Ringer, Gerhard Zinnbauer, Evelyn Meier, Jürgen Süßmaier, Hans Zinnbauer und Julius Klarner in ihrem Repertoire, Viele davon wurden präsentiert und sorgten für beste Partystimmung im Publikum. Dieses zeigte sich bunt gemischt, junge Wilde und alte Hasen waren gleichermaßen zum Mitfeiern gekommen.Bei den Gesangseinlagen gab es für Diana Schriml besonders bei "Heavy Cross" tobenden Applaus. Gastsänger Benjamin Spitzl hat eine Interpretation von "Kiss" abgeliefert, die sprichwörtlich einschlug wie eine Bombe. Über 200 Gäste waren der Einladung zum Rockbierfest gefolgt.Und auch die Band zog ein positives Resümee: "Für uns war es ein wunderbarer Abend mit vielen treuen und bekannten Fans." Und: "Auf jeden Fall gibt es im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Rockbierfestes."___Weitere Fotos im Internet: