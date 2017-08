Sieger und Preise Auch wenn die Enten statt wortwörtlich im Renntempo eher gemächlich auf dem Ehenbach unterwegs waren, ging es bei dem Wettbewerb natürlich um Sieger und "Verlierer". Nach rund 20 Minuten Schwumm standen die Gewinner fest, deren Plastiktierchen als Erste im Ziel eingetroffen waren. Ganz vorne lag Ute Pirke, gefolgt von Renate Putz' und Sophia Epps Ente. Aus den Händen des SPD-Ortsvorsitzenden Gerald Dagner und seines Stellvertreters Daniel Hutzler sowie von Bezirksrat Richard Gassner und Bürgermeister Uwe Bergmann nahmen sie ihre Preise entgegen.



Ein Entenrennen gibt es nicht nur auf der Vils in Amberg, sondern auch auf dem Ehenbach in Schnaittenbach. Dort ist es zusammen mit dem SPD-Kinderfest am Start und konnte nun bei seiner zweiten Auflage die Premiere vom vergangenen Jahr toppen. Zur Freude der Kleinen und Großen.

Schnaittenbach. Rund 200 Rennenten wurden zu Wasser gelassen, um einen der vielen Preise zu gewinnen. Bereits zum Start des Kinderfestes auf dem Freigelände der Schule strömten Besucher allen Alters und Zuschauer herbei. Zweiter Bürgermeister Uwe Bergmann freute sich über diese große Resonanz, hatten doch der SPD-Ortsverein, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und die Jusos keine Mühe gescheut, um neben dem Entenrennen ein attraktives Programm für den ganzen Nachmittag auf die Beine zu stellen.Selbstverständlich durfte die Verköstigung nicht fehlen. Austoben kommt beim Nachwuchs immer gut an und so war die Hüpfburg stets gut belegt, aber auch beim Sackhüpfen und beim Zielwerfen auf den einbeinigen Piraten ging es hoch her. Schulleiterin Michaela Bergmann freute sich beim Tanzworkshop ebenso über reges Interesse vor allem der Mädchen und selbst am Nagelbrett konnten die Kinder ihr Geschick zeigen.Alle Hände voll zu tun hatte ferner Melanie Zerhau am Glücksrad. Auch Goldsucher kamen auf ihre Kosten, die sich mit Sieb nach Nuggets in einem mit Sand gefüllten Bottich auf die Suche machten. Den Nachwuchs im Blick konnten sich die Eltern und Großeltern entspannt in der Mitte des Festplatzes auf den Bänken niederlassen, wo sie sich mit Kaffee und Kuchen oder Bratwürsten vom Grill, Hamburgern sowie Cheeseburgern verwöhnen lassen konnten.Für Nervenkitzel bei Jung und Alt sorgte dann das Entenrennen. Tim Pirke ließ an der Bürgerwald-Brücke das Plastikfedervieh zu Wasser. Rund 200 Meter mussten die knallroten Tierchen dann am Ehenbach zurücklegen, was angesichts der dicht bewachsenen Uferböschung und der alles andere als reißenden Strömung kein so leichtes Unterfangen war.Deshalb waren Tim Pirke und Gerald Dagner als Rennhelfer im Einsatz. Bei Kindern und Erwachsenen, die das Ziel dicht umlagerten, war der Jubel über jede ankommende Ente schließlich groß.