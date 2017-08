20-Jähriger weiß, was Polizist ihn fragen will

Wer bei den Behörden als Drogenkonsument bekannt ist, muss zwangsläufig öfter mal mit Kontrollen rechnen. Denn Polizisten schöpfen aus ihrer Erfahrung und starten nicht selten routinemäßige Überprüfungen bei in ihrem Jargon "Giftlern" genannten Leuten. Der 20-Jährige kam im September vergangenen Jahres auf der Fleurystraße des Weges. Er wurde angehalten und wusste sofort, was er gefragt werden würde. Also rückte der Mann ohne langes Zögern ein Päckchen mit Marihuana heraus. "Er hat es sofort ausgehändigt", erfuhr Jugendrichter Peter Jung von einem Fahnder.

Auf der Wache wurde nachgewogen und festgestellt: 6,39 Gramm. "Alles zum Eigenverbrauch", wie der Richter hörte und weiter erfuhr, dass der Kauf des Cannabis-Produkts erst abends zuvor in Sulzbach-Rosenberg stattgefunden hatte. Allerdings in einer etwas größeren Menge. Denn ein Teil des Marihuanas hatte sich per glimmendem Joint bereits in Qualm aufgelöst.Der Jugendrichter stellte fest: "Wir haben hier den unerlaubten Erwerb und den Besitz von Drogen." Er blätterte in den Akten und zitierte daraus, dass der 20-Jährige in der Vergangenheit einmal wegen eines Rauschgiftdelikts für Arbeit bei Polizei und Staatsanwaltschat gesorgt hatte. "Aber er lässt sich jetzt helfen", entgegnete Verteidiger Mike Thümmler und fügte hinzu, dass sein Mandant wegen der Sucht auch schon stationär behandelt worden sei. Richter Jung beließ es in seinem Urteil bei unbezahlten Arbeitsstunden zugunsten der Allgemeinheit. Ein weiterer Warnschuss also für einen Angeklagten, der während des Prozesses zugesichert hatte, alles zu tun, "um von dem Zeug loszukommen."