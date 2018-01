Er ist aggressiv und gewalttätig: Ein 21-Jähriger geht in Amberg auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner los. Beide Opfer müssen danach ins Krankenhaus.

Laut Polizeibericht lauerte der Tatverdächtige am Sonntag, 14. Januar, der 19-Jährigen und deren neuen Freund gegen 21.15 Uhr am Schießstätteweg auf. Er schlug dem Begleiter seiner Ex mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht, anschließend trat er noch zweimal gegen den Kopf des jungen Mannes, so dass der Schuh-Abdruck noch zu erkennen war. Auch die Frau schlug er ins Gesicht.Anschließend stieg er in das Auto von zwei Begleitern ein – und die drei fuhren davon. Die Geschädigten wurden im Klinikum St. Marien ärztlich behandelt. Die von einem Zeugen herbeigerufene Polizei nahm sofort intensive Ermittlungen wegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung auf.Neben einem Strafverfahren werden auch die Behandlungskosten auf den 21-jährigen Täter aus Amberg zukommen. Ebenso wird laut Polizeiinspektion die Führerscheinstelle informiert und gebeten, die charakterliche Eignung des hoch aggressiv handelnden Tatverdächtigen als Fahrzeugführer mit einer psychologisch medizinischen Untersuchung zu hinterfragen, wie es heißt.