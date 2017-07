Die Kirwa gilt in der Region als Ausdruck des Bewahrens von Tradition. Traditionell kommt es auf diesen Veranstaltungen aber auch immer wieder zu Gewalttaten. Fast immer hat dabei der Alkohol seine Hand im Spiel. Wie bei einem 21-Jährigen, der auf einer Kirwa im Landkreis einen Security-Mann mit dem Maßkrug getroffen hat.

Die Frage für Amtsrichter Peter Jung war es jetzt, herauszufinden, ob der junge Mann absichtlich zugeschlagen hat oder die Tat eher zufällig geschah. Dass es zum Schlag mit dem Krug gegen den Oberarm des Geschädigten gekommen ist, war unbestreitbar. Der Angeklagte, ein junger Mann aus gutem Hause mit einer ordentlichen Schulbildung, hatte an diesem Abend im August schon reichlich getrunken. "Es war schon kurz vor knapp", schilderte er am Montag im Amtsgericht ganz offen seinen Zustand.In Zahlen: 1,74 Promille wurden später bei ihm festgestellt. Mit diesen im Blut und einem teilweise gefüllten Masskrug in der Hand, wollte er sich zu früher Stunde in die Bar vorarbeiten, die nicht direkt im Festzelt zu finden war. Davor aber stand ein Security-Mann und machte ihn darauf aufmerksam, dass Gläser oder Flaschen nicht mit in die Bar genommen werden durften. "Dort wurde der Alkohol nur in Plastikbechern ausgeschenkt", wusste er als Zeuge vor dem Gericht zu berichten. Was dann geschah, darüber gingen die Versionen am Montag - wie so oft bei solchen Verhandlungen - auseinander. Der Angeklagte nämlich sagte aus, er habe sich mit einer Armbewegung an dem Security-Mann vorbeidrücken wollen und dabei dessen Kollegen mit dem Masskrug erwischt, den er immer noch in der Hand hielt. Das bestätigte übrigens auch der Weggeschobene. Der Geschädigte hingegen erzählte dem Gericht, er sei von vorne auf den Angeklagten zugegangen und der habe ihn mit Absicht mit dem Krug geschlagen. Nur eine Armbewegung habe verhindert, dass er am Kopf getroffen worden sei. "Das war schon ein ziemlicher Schwinger."Allerdings stand dieser Zeuge am Ende mit seiner Aussage ziemlich allein da. Schon vor den Plädoyers wies Richter Peter Jung daher darauf hin, dass statt der angeklagten schweren Körperverletzung auch eine fahrlässige in Betracht gezogen werden könne. Wenig überraschend, dass das Urteil dann genau so ausfiel. Wegen einer fahrlässigen Körperverletzung muss der junge Bursche eine Geldauflage von 2400 Euro bezahlen.Darüber freut sich die Schützengilde Kleeblatt Frotzersricht, die von Richter Peter Jung mit diesem Geld bedacht wurde.