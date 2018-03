Wieder ein Prozess vor dem Landgericht um Drogengeschäfte im Asylbewerberheim an der Kümmersbrucker Straße. Diesmal allerdings mit einem Angeklagten, der die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weitgehend von sich weist.

Amberg. (hwo) Der Mann kam im Januar 2016 aus Syrien nach Deutschland. Nicht lange darauf soll der heute 22-Jährige in der Amberger Asylbewerberunterkunft mit Rauschgiftdeals begonnen haben. Dabei drehte es sich nach Ermittlungserkenntnissen von Staatsanwältin Christina Denk um größere Mengen Haschisch und vor allem auch um Ecstasy in Form von Tabletten.Die Vertreterin der Anklage verlas eine mehrseitige Schrift, in der sie unter anderem auflistete, dass der 22-Jährige quasi auf Vorrat eine 100 Gramm schwere Haschischplatte in seinem Schrank hatte, dass dort auch eine Tüte mit überschlägig 300 Ecstasy-Tabletten deponiert war. Hinzu kamen die Anschuldigungen, immer wieder Cannabisprodukte an Abnehmer verhökert und einen damals erst 17-jährigen Syrer in die Verkaufsaktionen eingebunden zu haben.Als dann am 13. Juni vergangenen Jahres gegen 5 Uhr morgens die Kriminalpolizei zu einer Durchsuchungsaktion ansetzte, fand sie bei dem Asylsuchenden 20 Gramm Haschisch und 14 Ecstasy-Tabletten. Außerdem mehrere Tausend Euro. "Woher stammte das Geld?", wurde der Mann von der Vorsitzenden der Ersten Strafkammer, Roswitha Stöber, jetzt gefragt. Seine Antwort, kurz zusammengefasst: Teilweise in Spielcasinos gewonnen, teilweise auch geliehen. Letztlich nur 300 Euro davon aus kleineren Drogengeschäften. Die Richter nahmen diese Aussagen eher ungläubig zur Kenntnis.Zuvor hatte Verteidiger Jörg Jendricke eine Erklärung seines Mandanten verlesen. In ihr bestritt der Syrer weitgehend alle Anklagevorwürfe. Nur einige kleinere Drogengeschäfte räumte er ein. Sie bewegten sich der Darstellung zufolge im Grammbereich. Niemals aber habe er in seinem Zimmer größere Mengen Haschisch oder Ecstasy gebunkert.Deutlich wurde erneut: In dem Haus an der Kümmersbrucker Straße fand intensiver Drogenhandel statt. Es fielen Namen von Leuten, die offenbar ebenfalls mit Rauschgift dealten und es an Abnehmer aus der Region verkauften. Darunter auch ein Iraker mit dem Decknamen "Abdul" . Der 40-Jährige war vor zwei Wochen von der gleichen Kammer drei Jahre hinter Gitter gebracht worden.Im Gerichtssaal sitzt jetzt eine medizinische Sachverständige. Es könnte sein, dass sie dem angeklagten Syrer eine Drogenabhängigkeit bescheinigt. Dann käme für ihn die Entzugstherapie in Betracht. Die Frage wäre dann allerdings: Wo könnte er, der eher mangelhaft die deutsche Sprache beherrscht, eine solche Maßnahme absolvieren?