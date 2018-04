23-Jährige schrammt knapp an Frontalzusammenstoß vorbei

Wie konnte das passieren? Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall, der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 14 bei Hirschau ereignet hat. Eine 23-Jährige war mit ihrem Auto Richtung Schnaittenbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Hirschau platzten die beiden Reifen an der Beifahrersitze und die junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihr ein Auto entgegenkam. Dessen Fahrerin konnte einen Frontalzusammenstoß nach Angaben der Polizei nur "durch ein beherztes Manöver" vermeiden. Letztlich blieben alle Beteiligten unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer Grund für die Reifenplatzer vorliegt, untersucht die Polizei jetzt. Sie ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.