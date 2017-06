Ein 23-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einer Schlägerei in der Kasernstraße so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik nach Regensburg eingeliefert werden musste.

Der Mann war mit einem 18-Jährigen aneinandergeraten, der laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz unvermittelt auf seinen Kontrahenten losging und den 23-Jährigen mit Schlägen und Tritten malträtierte. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 2.15 Uhr im Bereich der Einmündung Ziegelgasse/Kasernstraße abspielte. Der 18-jährige Schläger wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Amberg prüft eine Vorführung beim Ermittlungsrichter. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Weiden übernommen. Sie nimmt Hinweise unter 0961/401-291 entgegen. Möglicherweise haben Zeugen im Vorfeld der Auseinandersetzung bereits Streitigkeiten in einer Discothek in der Ziegelgasse beobachtet.