Früher trafen sich die Rauschgiftdealer in dunklen Ecken, um ihre kriminellen Geschäfte abzuwickeln. Heute kann man heiße Ware über Internet und per Handy bestellen. Einer, der sich solcher Methoden auf dem Schwarzmarkt bediente, saß jetzt vor dem Jugendschöffengericht.

Auch digital bezahlt

Auf Bewährung

Amberg. (hwo) Erst wurde die Anklageschrift verlesen, dann gab es ein sogenanntes Rechtsgespräch, das Verteidiger Mike Thümmler erbeten hatte. Es dauerte satte 90 Minuten. Anschließend folgte Ungewöhnliches: Das Ergebnis wurde im Gerichtssaal nicht bekanntgegeben. So konnte man nur mutmaßen, dass es zu keiner Einigung gekommen war.Was im Prozess zur Debatte stand, war der Beweis dafür, dass Rauschgifthandel nicht allein mehr an abgelegenen Plätzen stattfindet. Dem 23-Jährigen auf der Anklagebank wurde vorgeworfen, dass er von 2014 an Marihuana zum Eigenbedarf und zum Handel aus Internetforen orderte. Später gingen die Bestellungen per Handy vonstatten. Die Lieferanten blieben weitgehend anonym, sie firmierten unter Codenamen.Die Deals waren stattlich. Meist im Bereich von 100 Gramm zu 700 Euro, dann aber auch 150 Gramm zum gleichen Preis. Bezahlt wurde mitunter mit sogenannten Bitcoins, also digitalen Geldeinheiten, dann aber auch per Überweisung. Zum Schluss summierte sich alles auf rund ein Kilo Marihuana, das der heute 23-Jährige geliefert bekam. Vor dem Jugendschöffengericht gab der Amberger diese Deals umfassend zu.Er klärte den Gerichtsvorsitzenden Peter Jung über die Qualität der angelieferten Mengen auf, gab sich als Konsument zu erkennen und teilte mit, dass er größere Marihuana-Bestände selbst verraucht habe. Wenn er damit handelte, wurden Preise zwischen 11 und 13,50 Euro pro Gramm verlangt und auch bezahlt.Heuer im März kamen Rauschgiftfahnder zur Hausdurchsuchung. Sie stellten neben Marihuana auch elektronische Geräte sicher, auf denen sich die Bestellgeschäfte nachvollziehen ließen. Dabei kamen die Beamten auf den Umstand, dass es bereits seit 2014 Drogengeschäfte gegeben hatte. Erst größtenteils für den eigenen Verbrauch, später zum Zweck eines schwunghaften Handels in Amberg. Der geständige Täter bekannte: "Dass es über Internet funktionieren würde, habe ich zwar anfangs selbst nicht geglaubt. Aber es war so."Seit der Polizeiaktion in seiner Wohnung saß der 23-Jährige in U-Haft. Erstmals in seinem Leben und sichtlich beeindruckt vom tristen Gefängnisalltag. Die Frage stellte sich: Konnte man ihm, trotz einer einschlägigen Vorstrafe, Bewährung geben? Staatsanwältin Christine Apfelbacher bejahte das und berücksichtigte primär das umfangreiche Geständnis des jungen Mannes. Sie verlangte zwei Jahre Haft zur Bewährung, 120 soziale Arbeitsstunden und eine Gewinnabschöpfung von 6500 Euro zugunsten der Staatskasse. Verteidiger Mike Thümmler hielt angesichts der mehrmonatigen Untersuchungshaft eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten für ausreichend.Das Gericht verhängte ein Jahr und acht Monate zur Bewährung. Dabei stützten sich die Richter auf günstige Prognosen, die von einer Vertreterin des Jugendamtes bescheinigt worden waren. Der Dealer muss 4100 Euro aus erlösten Verkaufsgewinnen zahlen und 80 unbezahlte Arbeitsstunden leisten. Ihm wurden schädliche Neigungen bestätigt und ins Stammbuch geschrieben, "dass es sich hier um keine Bagatelldelikte gehandelt hat". Gleichwohl aber gab man dem Mann eine Bewährungschance. "Weil er die Fakten auf den Tisch gelegt hat", wie Richter Jung unterstrich.