Rieden. Vor 25 Jahren ist die Ernährungsbewegung Slow-Food in Deutschland gegründet worden. Die Erzeuger, Gastronomen und Genießer, die sich in der Regionalgruppe Oberpfalz und am Regionaltisch Amberg regelmäßig treffen, feiern das Jubiläum mit. Zum Geburtstag schnitzten unter anderem die Holzhauer der Bayerischen Staatsforsten in Rieden das Symbol der Bewegung - die rote Schnecke.

"Es ist zuallererst eine Lebensphilosophie. Jeder, der sie teilt, is(s)t Slow-Food", sagt Oliver Endres, Leiter des Regionaltisches Amberg. Er erklärte, dass die Bewegung für gutes Essen stehe. Dazu zählt, dass die Produzenten in kleinen Betrieben herstellen. Der Konsument kauft zu fairen Preisen und isst Fleisch, Fisch oder Gemüse mit gutem Gefühl. "Ohne ihn wäre Bayern in seiner Geschmackskultur ärmer." Dabei sei hier ein gesegneter Landstrich. "Die Zahl der Weide-Rinder-Halter und Hofläden ist groß", sagt Oliver Ehrlich von Slow-Food Regensburg.Der Regionaltisch Amberg ist eine Runde, die sich unter anderem zum gemeinsamen Kochen trifft. Mehr Infos gibt es unter info@dobernigl.de