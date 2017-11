Vor 25 Jahren wurde am Klinikum die Strahlentherapie eingeführt. Dieser Geburtstag wurde nun mit einem Jubiläums-Symposium gefeiert. "Seit der Gründung der Abteilung durch Professor Dr. Werner Berberich hat sich die Strahlentherapie am Klinikum erheblich weiterentwickelt", sagte der aktuelle Chefarzt der Klinik und der Praxis für Strahlentherapie, Dr. Matthias Hipp. Laut seinen Aussagen bietet St. Marien "alle wichtigen Bestrahlungsverfahren" routinemäßig an, wie zum Beispiel die IORT (Intraoperative Radiotherapy), also die direkte und präzise Bestrahlung während einer Operation bei Brustkrebs. So bekämen die Patienten "heimatnah eine hochwertige und moderne Strahlentherapie - egal ob ambulant oder stationär". Beim Symposium gaben Referenten einen Überblick über die Präzision in der heutigen modernen Strahlentherapie sowie über ihre Anwendungsmöglichkeiten bei Brust-, Lungen-, Darm- und Prostatakrebs. Im Anschluss besichtigten alle noch die Räume der Strahlentherapie.