Welche Rollen spielen der Anhalter und ein Drogen-Versteck? Die Story vom Anhalter, der beim Amberger Bahnhof in ein Auto steigt und nur ein paar Hundert Meter weiter auf der Steingutstraße zusammen mit dem ihm angeblich unbekannten Fahrer in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wird, klang glaubhaft. Doch der Wahrheit entsprach sie wohl nicht. Der Amberger, am ersten Prozesstag vernommen und dabei beteuernd, den auf der Anlagebank sitzenden Tschechen nicht zu kennen, log mutmaßlich. Denn was die Richterin Sonja Tofolini zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war: Bei der Staatsanwaltschaft gab es im Zusammenhang mit dem Unfall ein Verfahren wegen Verdachts des Drogenhandels. Dabei tauchte auch der Name des angeblichen Anhalters auf. Nicht allein nur als Beifahrer zum Unfallzeitpunkt. Er, der sich während der Verhandlung als Ahnungsloser zu erkennen gab, soll den Tschechen sehr wohl gekannt haben. Erst ein Jahr nach dem Verkehrsunfall hatte sich 2016 herausgestellt: In dem damals noch immer bei der Staatsanwaltschaft verwahrten tschechischen Pkw gab es ein Versteck, in dem Marihuana gebunkert werden konnte. Dort lagen damals zwar nur noch einige Krümel. Doch eine Spur führte zu dem angeblichen Anhalter. Bei ihm wurden von der Polizei offenbar größere Mengen gefunden. Doch davon wusste die Richterin nichts, als sie ihn vernahm. Denn das war in einer Akte vermerkt, die Tofolini nicht kannte. Dort stand wohl auch, dass an der Steingutstraße offenbar eine Garage angemietet worden war, um Drogen zu deponieren. (hwo)

Zufriedenheit beim Angeklagten. Wenn jemand nach einem im Suff verursachten Unfall trotz einer noch offenen Bewährungsstrafe eine erneute Chance erhält, kann er beruhigt nach Hause. "Es handelt sich um ein Vergehen des fahrlässigen Vollrauschs" steht im Urteil.

Amberg. (hwo) Eine wilde Geschichte, die fast drei Jahre zurück liegt. Ein damals 27 Jahre alter Mann hatte am 30. März 2015 in erheblich angetrunkenem Zustand mit seinem Wagen auf der Steingutstraße zwei parkende Autos gerammt. Dabei war ein Schaden von 42 000 Euro entstanden. Während sein aus Amberg stammender Beifahrer ausstieg und am Unfallort blieb, türmte der Verursacher.Was danach geschah, hatte die Amtsrichterin Sonja Tofolini zwei Wochen vor Weihnachten bei einem ersten Termin beschäftigt: Der heute 30-Jährige wurde von Polizeibeamten einen halben Kilometer vom Unfallort entfernt angetroffen und sollte festgenommen werden. Der Mann leistete Widerstand, spuckte im Streifenwagen um sich, teilte Kopfstöße aus und verletzte eine Polizistin.Auch das ergab sich im ersten Teil des Prozesses: Nach seiner Freilassung aus dem Polizeiarrest tauchte der Arbeiter ab und galt ab dann als verschollen. Er floh zu einem in Russland wohnenden Verwandten, kehrte erst lange Zeit später in seine Heimat Tschechien zurück und wurde von seinem Regensburger Anwalt Helmut Mörtl dazu überredet, nach Amberg zum Prozess zu kommen. Das tat der Mann dann auch.Obgleich ihm bewusst war: Aus einer Verurteilung des Regensburger Landgerichts wegen Drogenhandels standen noch zweieinhalb Jahre Haft zur Bewährung offen. Weitere zweieinhalb Jahre aus dem auf fünf Jahre Gefängnis lautenden Urteil hatte er bereits unmittelbar nach dem Regensburger Verfahren abgesessen. Die Verhandlung um den schadensträchtigen Unfall in Amberg wurde Mitte Dezember kurz vor ihrem Ende abgebrochen. Denn vor den Plädoyers teilte Staatsanwältin Julia Weigl der Richterin plötzlich mit, dass es da im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ein weiteres Verfahren bei ihrer Behörde gebe. Dabei, so erfuhr die Vorsitzende, gehe es um den Verdacht des Rauschgifthandels. Daraufhin wurde die Verhandlung bis zur Klärung der Frage, ob denn nun dieser zusätzliche Vorgang mit in den laufenden Prozess einbezogen werden müsse, unterbrochen.Nun stellte sich heraus: Das Drogenverfahren musste nicht in einem Verfahrensgang mit dem Crash auf der Steingutstraße abgeurteilt werden. Danach ging alles sehr rasch. Wegen des hohen Alkoholpegels hielt es Staatsanwältin Weigl für wahrscheinlich, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Tschechen damals erheblich eingeschränkt war. Sie verlangte wegen fahrlässigen Vollrauschs eine zehnmonatige Haftstrafe zur Bewährung und forderte eine Geldauflage von 1000 Euro. Das fand sowohl die Zustimmung von Anwalt als auch Richterin. Doch es könnte gut sein, dass die ganze Sache damit nicht beendet ist. Denn es ergab sich: Ein Zeuge hatte wohl bei diesem Prozess die Unwahrheit gesagt.