Er bot mit seiner Firma bis Oktober 2016 "Dienstleistungen rund ums Haus" - aber hat er auch bei einer Baustelle im Amberger Stadtteil Neumühle Dachplatten, die mit Weißasbest verseucht waren, einfach vom Dach heruntergerissen?

Ohne Schutzmaske

Zwei linke Hände

Das ist nämlich verboten, wenn dabei die Arbeiter nicht die richtige Schutzkleidung tragen, das Material nicht umweltgerecht entsorgt und das Gewerbeaufsichtsamt nicht informiert wird. Einem 28-jährigen Hersbrucker, der nun arbeitslos ist, wurde genau das am Amtsgericht Amberg vorgeworfen. Die Richterin Julia Taubmann brauchte bei der Verhandlung viel Sitzfleisch: Denn ob der gelernte Gebäudereiniger wirklich für die Vorfälle im vergangenen Jahr auf der Baustelle in Neumühle verantwortlich ist, ließ sich nicht endgültig aufklären. Unter anderem auch deshalb, weil der Angeklagte keine Angaben machte. Für ihn und einen Zeugen war eine Dolmetscherin aus Nürnberg für die Verhandlung angefordert worden.Doch der Reihe nach: Ein Verwaltungsfachangestellter des Amts für Natur und Umwelt bekam an jenem Vormittag einen anonymen Hinweis aufs Handy, dass auf der Baustelle mit giftigen Eternit hantiert würde. Er fuhr vorbei und traf fünf Arbeiter an. Wie es auf der Baustelle aussah, hielt er in Bildern Fotos fest, die er nun Richterin Taubmann vorlegte. Zu sehen waren Abfälle, Holzbalken, verkohlte Holzreste und eben jene versuchten Dachplatten - fein säuberlich gestapelt. "Keiner hatte eine Schutzmaske über dem Gesicht, gearbeitet wurde in kurzen Hosen", erinnerte sich der Beamte. Daraufhin habe er die Leute informiert, dass sie die Arbeiten ohne eine Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt überhaupt nicht ausführen dürften. "Die Arbeiten auf dem Bau wurden sofort eingestellt", berichtete er weiter. Es dauerte auch nicht lange, da erschien eine Streife der Polizei. Sie war ebenfalls durch einen anonymen Hinweis zu der Baustelle geschickt worden.Der Polizeibeamte erklärte nun vor Gericht, dass er und sein Kollege die Personalien der Arbeiter aufnahmen. "Einer konnte gut Deutsch." Die beiden Beamten beobachteten, dass die Hände und Arme der Arbeiter mit weißem Staub bedeckt waren. Sie fanden außerdem heraus, dass drei Mitarbeiter von einer Dachdeckerfirma stammten, die anderen beiden gehörten zum Gebäudereinigungsbetrieb. "Die Dachdecker waren aber nur zum neu eindecken da, wurde mir erklärt. Man war sich einig, dass der Angeklagte mit seinem Mitarbeiter für den Abbau zuständig war." Danach entnahm der Polizist noch eine Probe von einer bereits gebrochenen Dachplatte. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stellte fest, dass es sich um Weißasbest handelte.Schließlich wollte Richterin Taubmann den Eigentümer des Hauses hören. Mithilfe der Übersetzerin fand sie heraus, dass in einem Teil des Hauses vor etwa einem Jahr ein Feuer ausbrach und deshalb das Anwesen nun hergerichtet werden musste. Über eine befreundete Familie fand er jemanden, der die Sanierungen für ihn in die Hand nahm. Ausgewählt wurde eine Dachdeckerfirma aus Nürnberg: 28 000 Euro für die Arbeiten waren in einem mündlichen Vertrag fixiert. "Ich wusste nicht, was auf dem Dach drauf war. Ich habe den Auftrag gegeben, sauber zu machen." Den Angeklagten kenne er seit 20 Jahren, denn die Familien besuchen sich regelmäßig. "Er war nur da, um einem Freund zu helfen." Eine bis zwei Stunden - ohne Bezahlung.Aber auch der vierte Zeuge, der vermeintliche Mitarbeiter des Angeklagten, konnte sich nicht erklären, warum die Polizei davon ausging, dass der Angeklagte den Auftrag hatte, die Platten abzunehmen. "Er ist vollkommen unschuldig und war nur da, um mir zu helfen. Eigentlich hatte er auf der Baustelle nichts verloren, da er, was Handwerkliches betrifft, zwei linke Hände hat." Es stellte sich heraus, dass der Zeuge jener Mann war, der den Kontakt zwischen dem Hauseigentümer und der Dachdeckerfirma herstellte. Nach seiner Aussage riss er allein die Platten vom Dach. "Sie wissen aber schon, dass diese Eternitplatten hochgradig krebserregend sind?", fragte ihn Richterin Taubmann erstaunt. "Ich habe wohl ein paar Sachen, wie eine Maske zu tragen, versäumt", entgegnete der Zeuge.Warum letztlich der Angeklagte auf der Baustelle war - es wurde nicht aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaft regte daher an, das Verfahren einzustellen und die Kosten der Staatskasse anzulasten. Richterin Taubmann zeigte sich nach mehr als drei Stunden damit einverstanden.