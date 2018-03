Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstagabend in einer sozialen Einrichtung am südlichen Stadtrand. Ein Messer war dabei ebenfalls im Spiel. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zwischen einem Hausbewohner (29) und zwei Besuchern (26 und 38 Jahre) zu einem heftigen Streit. In dessen Verlauf schlug der 29-jährige Bewohner dem drei Jahre jüngeren Kontrahenten eine blutige Nase.

Danach drohte er seinem Widersacher auch noch mit einem Messer in der Hand. Die verständigten Ordnungshüter nahmen den Täter fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort durfte er die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Zwei bei ihm aufgefundene Küchenmesser stellten sie sicher. Alle drei Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.Pech für einen weiteren Bewohner (56) der Einrichtung, der nicht unmittelbar an der Auseinandersetzung beteiligt war: Er wurde bei der Anzeigenaufnahme überprüft. Gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl vor. Er wurde ebenfalls festgenommen. Der 56-Jährige war zu Terminen anlässlich einer Hauptverhandlung beim Amtsgericht Amberg mehrfach nicht erschienen. Am Mittwochvormittag wurde er deshalb einem Ermittlungsrichter vorgeführt und danach in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.