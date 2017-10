Nicht jedes Gericht hätte ihm diese Chance gegeben. In Amberg bekam er sie. Obwohl der 29-Jährige über ein Dutzend Vorstrafen mitbrachte und sich als Betrüger dreist 20 000 Euro ergaunert hatte, erhielt er Bewährung.

Amberg. (hwo) Er verbrachte schon Jahre hinter Gittern, galt bisher von den Akten her als Seriendieb und ebenso als Bewährungsversager. Es stand also nicht gut um den 29-Jährigen, der nach einer Haftentlassung in Amberg sesshaft und hier auch Familienvater wurde. Genau dieser Umstand rettete den Mann nun vor einem erneuten und von der Staatsanwaltschaft beantragten langen Gefängnisaufenthalt. Der gebürtige Franke war eben erst aus dem Knast gekommen, als er per Computer zum Bankenbetrug schritt. Er beantragte bei einem auch im Internet erreichbaren Kreditinstitut 20 000 Euro und legte gefälschte Gehaltsbescheinigungen eines mittelfränkischen Unternehmen vor. Die um Geld gebetene Bank prüfte näher nach und lehnte den Antrag ab.Daraufhin wurde der 29-Jährige erneut tätig. Diesmal probierte er es via PC bei einem anderen Kreditgeber, übermittelte abermals falsche Lohnunterlagen und bekam tatsächlich die gewünschten 20 000 Euro. Nicht lange darauf wurde die geprellte Bank argwöhnisch und buchte 5000 Euro wieder zurück. Der Rest war bereits ausgegeben - für Möbelstücke und für ein Auto, wie es hieß."Sie waren kaum in Freiheit und haben sofort wieder Straftaten begangen", tadelte Markus Sand in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Schöffengerichts. Zur Antwort bekam er: "Ich brauchte halt Startkapital". Unmittelbar danach verdeutlichte sich, dass der Mann mit den 16 Vorstrafen unterdessen eine Lebensgefährtin und eine erst wenige Monate alte Tochter hat. Hinzu kam, dass er einen festen Arbeitsplatz bekam und damit auch über ein Gehalt verfügt, mit dem er seine Familie ernähren kann. Da musste abgewogen werden.Zumal es unterdessen ein neues Verfahren gegen ihn wegen Fahrens ohne Führerschein gibt und zu alledem auch noch eine zwischenzeitlich in Bamberg ausgesprochene Verurteilung wegen Diebstahls in den Akten steht: Sie lautet auf 14 Monate mit Bewährung.Man müsse wohl diese 14 Monate in eine Ahndung mit einbeziehen, befand Staatsanwalt Jan Prokoph. Am Haftaufenthalt aber komme der 29-Jährige nun aber erneut nicht mehr vorbei. Prokoph verlangte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten zum Absitzen. Der Würzburger Anwalt Hans-Jochen Schrepfer hielt angesichts der veränderten familiären Lage seines Mandanten eine Haftstrafe von zwei Jahren für ausreichend und ersuchte dringend darum, sie zur Bewährung auszusetzen. Genau das taten die Schöffenrichter. "Es war wirklich sauknapp", befand der Vorsitzende Markus Sand. Es könnte nun aber gut sein, dass die Staatsanwaltschaft diese Entscheidung nicht akzeptiert.Ob und wann die um 15 000 Euro gebrachte Bank das von ihr ausgereichte Darlehen zurückbekommt, wird sich zeigen müssen. Vorerst werden wohl die Lebensgefährtin des Mannes und seine fröhlich im Gerichtssaal krähende kleine Tochter im Mittelpunkt stehen.