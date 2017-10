Es ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte: Schon drei Jahrzehnte macht sich der Kreisverband Amberg-Sulzbach des Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB) für bessere Lebensbedingungen der Kinder und Familien in der Region stark.

Das war für den DKSB der Grund, innezuhalten, zu danken und einen Tag der offenen Tür zu feiern. Die Resonanz war überraschend groß. Vereinsvorsitzende Brigitte Breitfelder läutete die Feierstunde ein. "Ihr habt damals auf den rasanten gesellschaftlichen Wandel und die damit veränderten Familiensituationen mit euren Angeboten und Projekten zum Wohl der Kinder und jungen Menschen reagiert", lobte Bürgermeister Martin Preuß den Verband. "Und ihr habt inzwischen drei Jahrzehnte durchgehalten. Das verdient Respekt und Dank." Preuß ließ wissen, dass die langjährige Vorsitzende und jetzt Ehrenvorsitzende des Kinderschutzbunds Amberg, Karin Meixner-Nentwig, für ihren Einsatz den bayerischen Staatspreis für soziale Verdienste erhalten habe, den sie nicht für ihre Person in Empfang nahm, sondern für den Verein.Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt den Kinderschutzbund mit seiner wertvollen Arbeit sehr schätze und seine Aufgaben ihm gegenüber gerne erfülle. Auch Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl dankte den Verantwortlichen und erinnerte, dass die Geburt des Kreisverbands nicht leicht gewesen sei. Nun leiste der Verein seit 30 Jahren eine ausgezeichnete Arbeit.Vorsitzende Breitfelder blickte zurück. Am 10. November 1987 sei der Verein durch Michael Rupprecht mit den Worten gegründet worden: "Mir ist heute Abend hier eine schwierige Aufgabe zuteil geworden, nämlich Überzeugungsarbeit zu leisten dafür, dass es uns, den DKSB gibt, ja geben muss." Der DKSB habe sich mittlerweile etabliert, nicht zuletzt wegen der unermüdlichen Arbeit der langjährigen Vorsitzenden Karin Meixner-Nentwig. "Sie klopfte unermüdlich an viele Türe an und wies immer wieder darauf hin, dass Kinder eine Lobby brauchen. Und es muss sie auch heute noch geben, diese Lobby", betonte die Vereinsvorsitzende. Die Grundsätze der Arbeit mit Familien seien bis heute die selben geblieben: "Hilfe statt Strafe, Freiwilligkeit, Autonomie, Problemangemessenheit, wenig Eingriffe, Transparenz, Vertraulichkeit, Datenschutz, Anonymität, fundierte Aus- und Weiterbildung sowie qualifiziertes hauptamtliches Personal." Breitfelder hob gerade das ehrenamtliche Engagement hervor. Sie gab einen Überblick über die Angebote und Projekte des Kinderschutzbunds und wies besonders auf den geplanten Familien-Treff als neues Projekt hin. Dieser sei sowohl als Treffpunkt für Mütter oder Väter gedacht, um einen Kaffee zu trinken und zu plaudern, aber auch für Pflegefamilien, für Großeltern und für getrennt lebende Partner, um in einer möglichst freundlichen Umgebung den Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen, nämlich eben diese Familienangehörigen treffen zu können und Zeit mit ihnen zu verbringen.Geplant seien laut Vereinsvorsitzender auch verschiedene Vorträge, um in gemütlicher Runde sich Tipps und Rat zu holen. "Aufgrund der Ausschreibung der Stadt Amberg hat sich der Verein um die Errichtung eines Familienstützpunktes beworben und hofft auf ein positives Ergebnis", informierte Breitfelder die Anwesenden. Sie gratulierte Karin Meixner-Nentwig zur Auszeichnung mit dem Staatspreis, die ihrerseits "mit Rührung und Dankbarkeit, aber auch mit Freude" auf die 30 Jahre Kinderschutzbund zurückblickte. Der beste Beweis dafür, dass der Kinderschutzbund in Amberg etabliert ist, war der Besucherandrang.___Weitere Informationen: