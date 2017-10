Sein Anwalt brachte es auf den Punkt: "Er neigt zu Überreaktionen in Beziehungsangelegenheiten." Damit war in wenigen Worten treffend beschrieben, was einen 33-Jährigen auf die Anklagebank brachte. Nach zwölf Vorstrafen konnte von Bewährung keine Rede mehr sein.

Bluterguss im Gesicht

18 Monate Haft

Amberg. (hwo) Wenn er Kontakte zu Frauen knüpft, geht das meist nicht lange gut. Was Staatsanwältin Christina Denk dem vor Amtsrichter Peter Jung sitzenden Mann vorhielt, waren 16 Verstöße gegen Anordnungen im Sinne des Gewaltschutzgesetzes, außerdem Körperverletzungen, Beleidigungen, eine Sachbeschädigung und zum Schluss auch noch einen Mietbetrug mit stattlichem Schaden.Zunächst stand dies zur Debatte: Im November 2015 hatte der gegenwärtig wegen Betrugs in der JVA Weiden sitzende 33-Jährige eine junge Frau, zu der er eine Beziehung unterhalten hatte, während einer Fahrt von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg im Auto attackiert. Die heute 25-Jährige schilderte, wie der auf dem Beifahrersitz mitfahrende Mann plötzlich ihr Handy nahm, damit die Windschutzscheibe zertrümmerte, anschließend mit Fäusten gegen das Glas schlug und dann sie angriff.Die Frau wurde an den Haaren gezogen, Schläge verbogen ihre Brille. Im Gesicht hatte sie später einen Bluterguss. Das Opfer ("Er war wohl eifersüchtig") trug bei dem brutalen Intermezzo erhebliche psychische Beeinträchtigungen davon. "Es hätte ein schwerer Unfall geschehen können", tadelte die Staatsanwältin.Es gab einen weiteren Fall, der sich ähnlich ausnahm. Im Jahr 2016 hatte der heute 33-Jährige eine Freundschaft zu einer Frau aus dem Kreis Schwandorf aufgebaut. Im April fühlte sie sich hintergangen, kam mit ihrem damals 16-jährigen Sohn nach Amberg und suchte ein klärendes Gespräch mit dem Mann an dessen Arbeitsstelle. Vor dem Haus wurde der 16-Jährige, der für seine Mutter das Wort ergriffen hatte, plötzlich mit Fausthieben in den Bauch traktiert.Der Jugendliche musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden und blieb mehrere Tage in der Klinik. Nicht lange darauf erhielt seine Mutter einen Telefonanruf, bei dem sie als "Hure" beschimpft und damit gedroht wurde, "alle Mitglieder deiner Familie umzubringen". Ziemlich viel auf einmal. Doch es gab noch einen Vermieter, dem der 33-Jährige weit über 2000 Euro schuldig blieb. Nichts für Unterkünfte zu bezahlen, hatte offenbar bei dem Angeklagten Methode. Gegenwärtig sitzt er neun Monate Haft ab, weil er im Raum Weiden drei Beherbergungsbetriebe um 1800 Euro prellte. "Bewährung kommt bei ihm nicht mehr in Frage", hatte ein Weidener Richter befunden.Vor Richter Peter Jung legte der Mann ein umfassendes Geständnis ab. Das bewahrte ihn vor einer längeren Haft. Gleichwohl forderte die Staatsanwältin zwei Jahre ohne Bewährung. Diesem Antrag hielt Verteidiger Ekkehard Zink entgegen: "18 Monate sind ausreichend". Dieser Meinung schloss sich Richter Jung an. Nach dieser 13. Eintragung ins Strafregister und der Haftverbüßung will sich der 33-Jährige in eine längere Therapie begeben, um dort seine Spielsucht in den Griff zu kriegen.