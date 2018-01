Ein 35-jähriger Amberger lieferte sich am Mittwochnacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Sie endete in Gailoh. Dort sprang der Mann aus dem Auto. Er wollte zu Fuß davonrennen, doch die Beamten waren schneller und nahmen ihn fest.

Gründe für die Flucht des 35-Jährigen fanden die Polizisten im Auto: Dort lagen ein Tütchen mit etwa fünf Gramm Crystal und zwei geladene Schreckschusspistolen. "Für das Führen von PTB-Waffen ist ein sogenannter kleiner Waffenschein Voraussetzung, den der Fahrzeugführer nicht vorweisen konnte", hieß es dazu im Polizeibericht. Im Wagen saß außerdem eine 31-jährige "amtsbekannte" Ambergerin. Sie hatte drei Gramm Marihuana dabei. Bei weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass die 31-Jährige schon öfters in Kontakt mit den Ordnungshütern stand und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann zeigte drogentypische Reaktionen, weshalb ein Schnelltest gemacht wurde. Das Ergebnis bescheinigte, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden weitere fünf Gramm Crystal gefunden. Der Besitz dieser Drogen "in nicht geringer Menge" hatte zur Folge, dass geprüft wurde, ob gegen den 35-jährigen Familienvater ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird. Diesem entging der Drogenkonsument knapp.Am Ende lag eine ordentliche Anzahl an Straftaten vor: Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz. Aus der Sache gelernt hatte der 35-Jährige scheinbar nichts. Am Donnerstag fuhr er bereits wieder mit einem Auto herum - er wurde kontrolliert und hatte erneut Drogen konsumiert.