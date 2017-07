Das Amtsgericht ist auf eine Zeugin angewiesen, die am ersten Prozesstag nicht erschien und jetzt in Baden-Württemberg wohnt. Auch zur zweiten Verhandlungsrunde kam sie nicht. Könnte gut sein, dass die Frau im August von Polizisten aus dem benachbarten Bundesland vorgeführt werden muss.

Auf der Anklagebank sitzt ein 36-Jähriger, der in dem Verdacht steht (wir berichteten) seine vier Jahre jüngere Lebensgefährtin in zwei Fällen misshandelt zu haben. Erst setzte es mutmaßlich vor einem Lokal in der Innenstadt einen Fußtritt gegen die am Boden liegende Frau, dann soll die 32-Jährige in der gemeinsamen Wohnung zwei heftige Schläge ins Gesicht erhalten haben.Das Opfer häuslicher Gewalt hatte sich am ersten Tag der Verhandlung an nichts erinnert und Alkoholgenuss für den Gedächtnisausfall geltend gemacht. Während der 32-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage droht, zieht sich der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter in die Länge. Denn jetzt fehlt eine Zeugin, auf die keiner im Gerichtssaal verzichten will. Sie soll Beobachtungen gemacht haben, wohnt aber inzwischen mehrere Hundert Kilometer entfernt von Amberg und glänzte auch, trotz fristgerechter Ladung, am zweiten Verhandlungstag durch Abwesenheit.Unterdessen aber weiß man aus dem Vorstrafenregister: Der mutmaßliche Täter schreckt vor massiven Gewalttaten nicht zurück. Der unter Betreuung stehende Mann, Vater einer in Pflege gegebenen kleinen Tochter, sorgte für Arbeit bei der Justiz, als er bei Wirtshausschlägereien einem Kontrahenten sein Weizenbierglas ins Gesicht stieß und einem anderen Opfer eine Bierflasche krachend auf den Kopf schlug. Beide trugen schwere Verletzungen davon. Amtsrichterin Sonja Tofolini verlas die dazu ergangenen Urteile und stellte fest, dass der heute 36-Jährige auch schon im Gefängnis saß.Unterdessen will der Arbeiter "vom Alkohol weg sein" und einer geregelten Arbeit nachgehen. Für ihn hat am zweiten Verhandlungstag weitgehend eine Frau geredet. Sie ist seine Mutter und fungiert gleichzeitig auch als Betreuerin ihres Sohnes. Die Verhandlung wird im August fortgesetzt.