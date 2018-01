Ammersricht. "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" - unter diesem Leitsatz der Aktion Dreikönigssingen zogen 36 Ammersrichter Sternsinger durch die Stadtteile Ammersricht, Wagrain und Neubernricht.

Sie klopften an die Türen der Häuser und Wohnungen, um nicht nur den Menschen Segen zu bringen, sondern um auch Spenden zu erbitten. In einem feierlichen Festgottesdienst wurden die als Heilige Drei Könige verkleideten Ministranten von Pfarrer Michael Jakob auf den Weg geschickt und beauftragt, Segen in jedes Haus zu bringen. Der Geistliche bedankte sich für das Engagement der Leiterrunde und ihrer Oberministranten Florian Gebhardt und Valentin Tuschl, die diese Aktion bereits wochenlang vorbereitet hatten. Nach dem Gottesdienst begannen insgesamt 36 Sternsinger zwischen 9 und 19 Jahren mit zwölf Begleitern von Haus zu Haus zu ziehen, um den Menschen den Segen für das neue Jahr zu bringen und eine Spende zu sammeln.Bis in den Abend hinein waren zwölf Sternsingerteams unterwegs, deren Einsatz sich gelohnt hat: Gegen 18.30 Uhr stand die stolze Summe von 8379,32 Euro fest, die die fleißigen Ministranten stundenlang gesammelt hatten. Dieser Betrag fließt in Hilfsprojekte des Kindermissionswerks und kommt dem Kampf gegen die Kinderarbeit in Indien und auf der ganzen Welt zugute.