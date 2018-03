Albrecht Altdorfer wird in der Kunstgeschichte oft in einem Atemzug mit Albrecht Dürer genannt. Von diesem Ruhm hätte Amberg gerne etwas mehr ab, als nur einen flüchtigen Hinweis auf den Renaissance-Maler. Warum nicht in einem seiner Landschaftsbilder?

Die Donau abwärts

Und dann ein Mensch

Zur Person Die Privatdozentin (PD) Dr. Doris Gerstl ist nicht ausschließlich wissenschaftlich tätig. Seit vergangenem Jahr leitet sie neben ihrer Lehrtätigkeit die Museen der Stadt Regensburg. Schon allein dadurch ergibt sich eine thematische Nähe zu dem Regensburger Renaissance-Maler Albrecht Altdorfer, dessen Landschafts-Arbeiten im Mittelpunkt ihres Vortrags standen.



Weist viel der akademischen und beruflichen Vita der Kunstgeschichtlerin Gerstl auf einen ausgeprägten Hang zu alten Meistern hin, so überraschte sie 2013 mit ihrer Habilitation an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit dem Thema "Wahlplakate der Spitzenkandidaten der Parteien. Die Bundestagswahlen von 1949 bis 1987."



Gerstl war bereits am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg und als Assistentin an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg tätig, vertrat an der Universität Regensburg die Professur für Medienästhetik und lehrt als Privatdozentin an der FAU. (zm)

Eine gewagte These, zweifelsohne. Doch allzu genau hat es Altdorfer (1480-1538) bei seinen Landschaftsgemälden, -radierungen und -stichen nicht genommen. Das thematisierte im dritten Vortrag der 39. Erlanger Universitätstage am Donnerstag die Privatdozentin (PD) Dr. Doris Gerstl. Sie sprach, eingebettetet in das Leitthema "Täuschungen, über "Irritationen bei Altdorfer".Unschärfen wegen zahlreicher Lücken in der Vita Altdorfers begleiten auch den biografischen Lebensweg des Renaissance-Künstlers. Kulturreferent Wolfgang Dersch verwies einmal mehr darauf in seiner Eröffnung dieses Abends. Altdorfers Regensburger Einbürgerungs-Urkunde von 1505 weist aus, dass er aus Amberg kam. Das war es dann aber mit den nachweisbaren Bezügen hierher.Vielmehr zog es den Maler, Grafiker und Baumeister des ausgehenden Mittelalters mehrfach von Regensburg Richtung Salzburg, den damaligen Sitz des Erzbistums, sowie ins Salzkammergut. Als ein Ergebnis dieser Reisen sieht Gerstl seine Landschaftsbilder. Ausgehend von der kleinformatigen "Donaulandschaft mit Schloss Wörth" (um 1520. Pergament auf Buchenholz, 30,5 × 22,2 cm, München, Alte Pinakothek) näherte sich die Kunstgeschichtlerin der Frage, ob und wie weit hier eine reale Landschaft abgebildet oder sie eher arrangiert, interpretiert wurde.Bezeichnenderweise betitelte Gerstl das Bild lediglich als "Donaulandschaft". Sie teilt nicht mehr die lange von vielen ihrer Kollegen vertretene These, die gezeigte Burg würde Wörth an der Donau zuzuordnen sein. Wurde in dieser Altdorfer-Arbeit lange ein zentrales Schlüsselwerk einer sich verselbstständigenden Landschaftsmalerei gesehen, weil hier "ohne jegliche narrative Begründung" ausschließlich Natur das motivische Thema ist, so wurde auch das inzwischen relativiert.Ein Kollege der Privatdozentin identifiziere einen nur schwer erkennbaren Menschen auf dem Bild und schon war die Aura der Einzigartigkeit von Landschaft dahin. Neben Zweifeln, dass hier das Schloss Wörth abgebildet sei, stechen die in ein dunkles Blau getauchten, schroff-kantigen Berge im Hintergrund hervor. Solche Berge gibt es im niederbayerischen Donautal nicht. Altdorfers Landschaftsmalerei erscheint also sehr wohl motivisch arrangiert.Je weiter sich Gerstl das Donautal hinab Richtung Salzkammergut arbeitete, desto deutlicher wurde das. Besonders bei einigen Landschaftsradierungen, die oft ein Baummotiv im Vordergrund aufgreifen. Einige eher Palmen assoziierende Darstellungen von Weiden drängen auf, dass Natur mehr interpretiert, statt abgebildet wird. Zumal Altdorfer nicht nur als Handwerker, sondern belesener Bildungsbürger einzustufen ist. Gerstls Rat deshalb: "Es ist immer Vorsicht geboten bei der Interpretation von Landschaften."