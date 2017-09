Der Strom in seiner Wohnung war seit Wochen abgestellt, doch irgendwie musste er sein Handy laden: Ein 39-Jähriger stand nun vor dem Amtsgericht Amberg, weil er aus dem gemeinschaftlich genutzten Keller eines Mietshauses im Osten der Stadt Strom abgezapft hat. Nicht zum ersten Mal, wie sich im Laufe der Verhandlung am Dienstag herausstellte.

Polizei holt Mann ab

Bereits im Februar hatte der arbeitslose ehemalige Kraftfahrer einen Strafbefehl bekommen: Damals legte er ein Kabel vom Keller hinauf in seine Wohnung, um sein Mobiltelefon zu laden. Ohne Strom stand der Kühlschrank still, das Wasser wurde nicht mehr aufgeheizt. Der Grund dafür: Der 39-Jährige war mit seiner Stromrechnung im Rückstand. Die Stadtwerke hatten den Zähler abmontiert."Wegen der gleichen Sache sitzen wir wieder hier", erklärte Richterin Sonja Tofolino. Doch bevor es überhaupt zur Verhandlung kommen sollte, wartete die Vorsitzende auf den Angeklagten, der seit einigen Monaten in Sulzbach wohnt. Schließlich musste eine Polizeistreife bei der neuen Wohnung vorbeischauen, den Angeklagten einpacken und zu Gericht bringen. Sichtlich übertölpelt nahm der Mann auf der Anklagebank Platz.Die Aussagen des Beschuldigten blieben indes wenig erhellend. Richterin Tofolino wollte wissen, warum der 39-Jährige keinen Strom mehr bezahlen konnte. "Keine Ahnung." Auch keine Ahnung hatte er, weshalb er überhaupt Schulden beim Stromanbieter angehäuft hatte.Etwas mehr Licht ins sprichwörtliche Dunkel brachte eine ehemalige Nachbarin, die häufiger beobachtet hatte, dass bei Einbruch der Dunkelheit jenes besagte Stromkabel vom Keller in die Wohnung des Angeklagten führte. Davon machte sie auch Fotos, die sie nun der Richterin vorlegte. Vor Gericht berichtete die Zeugin, dass es morgens immer wieder verschwunden gewesen sei. Sie bestätigte, dass das Kabel auch nach der Strafe für den Angeklagten im Februar erneut auftauchte. "Da müssen Sie doch damit rechnen, dass die Strafe höher wird, wenn Sie wieder dabei erwischt werden", sagte Richterin Tofolino. Darauf entgegnete der Angeklagte nichts. Den Schaden durch den Stromdiebstahl beziffert die Staatsanwaltschaft auf einen - eher symbolischen - Euro. Doch die Staatsanwaltschaft sah im Abzapfen des Gemeinschaftsstroms in der Nacht eine kriminelle Energie, außerdem sei der Angeklagte trotz des Strafbefehls im Februar scheinbar unbelehrbar. "Entstanden ist zwar kein großer Schaden", erklärte Richterin Tofolino in ihrem Urteil, "aber da Sie nicht aufgehört haben, schadeten Sie anderen Menschen."Sie verurteilte den Angeklagten zu 30 Tagessätzen à 15 Euro. "Sollten Sie das wieder machen", mahnte sie, "könnte es beim nächsten Mal auch eine Freiheitsstrafe werden."