Abdul muss hinter Gitter. Für den sich über viele Monate hinziehenden Haschisch-Verkauf im Asylbewerberheim an der Kümmersbrucker Straße muss der 40-Jährige drei Jahre hinter Gitter. Die Erste Strafkammer bleibt damit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Es hätte weitaus schlimmer für den Iraker kommen können. Er hatte zwar alle seine Abnehmer genannt und auch den Lieferanten der größeren Haschischmengen enttarnt. Doch im Prozess vor dem Landgericht sprach er plötzlich und dann über Stunden hinweg von einer Art Verwechslung. Anders ausgedrückt: Der zwischenzeitlich in Weiden inhaftierte Cannabis-Zulieferer sei nicht derjenige, den er gemeint habe . Das Verwechslungsspiel nahm die Kammervorsitzende Roswitha Stöber dem 40-Jährigen nicht ab. Sie warnte: "Wer konkrete Angaben zu Hintermännern macht, kann mit einem milderen Urteil rechnen. Deswegen sollten Sie genau überlegen, was Sie hier sagen." Zunächst blieb der Angeklagte noch dabei. Doch ganz zum Schluss brach er in Tränen aus und räumte ein, dass er schon den richtigen Mann genannt habe. Es drängte sich der Eindruck auf: Aus dem Hintergrund könnte der Iraker vor Prozessbeginn bedroht worden sein.Bei dem Beschaffer des für einen großen Kundenkreis zugänglich gemachten Rauschgifts handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Syrien. Der Asylbewerber soll angeblich seine Ware über einen Verwandten bezogen haben. Gegenwärtig sitzt er in Weidener U-Haft, nachdem dort die örtliche Kripo einen mutmaßlich von ihm organisierten Drogenhandel größere Stils mit einer Vorführung beim Haftrichter beendet hatte.Für den in Amberg angeklagten Iraker kam somit der Paragraf 31 des Strafgesetzbuches in Betracht. Er sieht vor, dass Leute aus der Drogenszene, die ihre Bezugsquellen offenlegen und damit wichtige Aufklärungshilfe leisten, eine Strafmilderung erwarten können. Ein für lokale Verhältnisse eher seltener Fall.Doch es stand fest: Mit der Nennung des syrischen Zulieferers waren die später sehr umfangreich in Weiden aufgenommenen Ermittlungen erst ermöglicht worden.23 Haschisch-Deals standen in Amberg zur Debatte. Es ging um knapp drei Pfund verhökertes Haschisch. Einzelmengen waren von Abdul, wie sein Deckname lautete, auch an Heranwachsende verkauft worden. Dafür verlangte Staatsanwältin Franziska Denk dreieinhalb Jahre Haft. Sie tat dies unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Iraker seine Abnehmer und auch den Lieferanten namhaft gemacht hatte.Eine Strafe weit unter diesem Antrag forderte Verteidiger Rudolf Pleischl. Er hielt zwei Jahre mit Bewährung für angemessen. Doch mit einer solchen Bewertung konnten sich die Richter nicht anfreunden. Sie schickten den 40-Jährigen drei Jahre hinter Gitter. Somit ist klar: Abduls Haschisch-Laden ist endgültig dicht.