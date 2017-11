Der ungleiche Kampf tobt auf einem Parkplatz im Dreifaltigkeitsviertel. Betrunken, wie der 41-Jährige nun mal in seinem Lkw-Führerhaus sitzt, geht er tätlich gegen zwei Frauen vor. Eine ist seine Lebensgefährtin, bei der anderen handelt es sich um seine Ex-Ehefrau.

Betrunken an Lenkrad

Groll wohl vergessen

Amberg. (hwo) Das Leben schreibt oft seltsame Geschichten. Eine davon beschäftigt momentan das Schöffengericht. Dort sitzt ein 41-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung.Am ersten Verhandlungstag hat er vehement behauptet, dass seine zur Debatte stehenden Übergriffe eigentlich niemals stattgefunden hätten. Dem Richter Markus Sand nötigte das anhand der Beweislage die lakonische Frage ab: "Alles also ein großes tragisches Missverständnis, weshalb wir hier sitzen?" An einem Augustabend 2016, es war noch hell, saß der Mann in seinem Betonmischer, den er auf dem Außengelände eines Supermarktes im Dreifaltigkeitsviertel geparkt hatte. "Drei Halbe Bier und zwei Schnäpse", räumte er jetzt ein. Kurz vor 19.30 Uhr kamen dann plötzlich, unabhängig voneinander, zwei Damen auf den Parkplatz. Bei der einen handelte sich um seine Lebensgefährtin (41), die andere war die geschiedene Ex-Frau (44).Was trieb beide hin? So recht wurde das im Prozess bisher nicht deutlich. Vermutlich aber wollten sie den Berufskraftfahrer davon abhalten, angetrunken wegzufahren. Was folgte, war heftig. Die Lebensgefährtin bestieg nach momentanem Verfahrensstand den Betonmischer und bekam die Fahrerhaustür zweimal heftig gegen den Kopf geschlagen. Dann lag sie rücklings drunten am Boden und wurde am Hals gewürgt.Die Ex-Ehefrau wollte einschreiten. Mit mäßigem Erfolg. Sie erhielt einen Ellenbogenhieb von ihrem geschiedenen Gatten. Dann schwang sich der 41-Jährige ans Lenkrad, startete durch und kam genau 200 Meter weit. Denn unterdessen hatte eine Anwohnerin die Polizei alarmiert. Die Funkstreife kreuzte auf und stoppte den Betonmischer. Ab dann lag der Führerschein des Brummi-Piloten bei den Akten.Kaum aus der Polizeiwache entlassen, erschien der 41-Jährige vor der Wohnung seiner Ex-Frau, in der sich seltsamerweise auch seine Lebensgefährtin aufhielt. Eine Terrassentür ging zu Bruch (Der Angeklagte: "Wirklich unabsichtlich"), auch Drohungen wie "Ich erschieße euch alle" sollen gefallen sein.Die Verhandlung führte zu einer seltsamen Konstellation. Während die offenbar übel malträtierte und gewürgte Lebensgefährtin unter Berufung auf ein zwischenzeitlich bestehendes Verlöbnis alle Angaben verweigerte, sagte die Ex-Ehefrau aus und schilderte die Ereignisse auf dem Parkplatz. Unabhängig davon gab es zwei völlig unbeteiligte Zeuginnen. Eine junge Studentin hatte die Attacken beobachtet. Sie beschrieb dem Schöffengericht ihre Eindrücke von einem brutalen Zwischenfall und bekundete: "Ich war in Angst." Die zweite Beobachterin der ungleichen Auseinandersetzung erschien nicht und ließ ein ärztliches Attest vorlegen. Sie fürchtete sich wohl ebenfalls Angst vor dem Mann. Doch die Verlesung eines von der Polizei angefertigten Protokolls machte deutlich: Sie hatte von ihrer Wohnung aus gesehen, was sich abspielte und einen Notruf abgesetzt.In den Verhandlungspausen präsentierten sich der 41-Jährige und seine Verlobte als Paar. Der Groll ist wohl längst vergessen. Doch das ist Staatsanwalt Holger Vogl gleichgültig. Denn die Körperverletzungen sind sogenannte Offizialdelikte und müssen verfolgt werden. Aussöhnung spielt da keine Rolle.Das Verfahren wird fortgesetzt. Denn ein dem Schöffengericht wichtig erscheinender Zeuge fehlte. Erst wenn man nächste Woche seine Aussage hat, kann es zu einem Urteil kommen. Dabei, das lässt sich jetzt schon vermuten, sieht es nicht besonders gut aus für den Angeklagten.