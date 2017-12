Schwierige Entscheidung; "Muss die Justiz jemanden einsperren, der seine Verlobte misshandelte und von deren Seite aus erkennbar kein Strafverfolgungsinteresse besteht?" Die Antwort: Der Mann bleibt nach zweitägigem Prozess auf freiem Fuß.

Beide Frauen in Sorge

Strafe zur Bewährung

Amberg. (hwo) Bei Beobachtern der brutalen Szenerie herrschte Fassungslosigkeit und blankes Entsetzen. Sie sahen im August vergangenen Jahres, wie ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Dreifaltigkeitsviertel massiv gegen zwei Frauen vorging. Die eine bekam zunächst zwei massive und ihren Kopf einklemmenden Schläge mit der Fahrertür eines Silozugs, in dem der 41-Jährige angetrunken saß. Das wehrlose Opfer, seine Verlobte (41), stürzte danach auf den Boden und wurde am Hals gewürgt. Mit blutunterlaufenen Striemen als Folge.Als das geschah, griff eine weitere Frau ein. Die Ex-Gattin (44) des Täters erhielt einen derben Schlag mit dem Ellenbogen. Dann setzte sich der 41-Jährige ans Lenkrad, startete durch und kam nur ein paar Hundert Meter weit. Unterhalb der Dreifaltigkeitskirche stoppten ihn Funkstreifenbeamte und nahmen ihm nach einer Blutentnahme den bis heute entzogenen Führerschein weg. Warum kamen die beiden Frauen zu dem Parkplatz? Sie wussten, dass der als aggressiv geltende Mann nicht weit entfernt davon seine Wohnung hatte und waren übereinstimmend in Sorge, er würde betrunken mit seinem Silozug wegfahren. Vor dem Schöffengericht wurde erkennbar: Die Damen kannten sich und pflegten einen harmonischen Umgang.Die Umtriebe des 41-Jährigen gingen an diesem Sommerabend weiter. Als man ihm die Fahrerlizenz und damit gewissermaßen auch den Job als Berufschauffeur genommen hatte, erschien er am Haus seiner Ex-Frau und trat dort eine Terrassen-Scheibe ein. "Unabsichtlich", sagte er. Doch das ließ sich am zweiten Prozesstag nach der Vernehmung eines Mannes, der sich mit im Haus aufgehalten hatte, in den Bereich der Fabel verweisen. Lakonisch mutmaßte ein Zeuge: "Das ist ein Psychopath!" Was tun mit dem Täter? Nach elf Vorstrafen und mehreren unterdessen verbüßten Gefängnisaufenthalten sah Staatsanwalt Holger Vogl keinen Anlass für Bewährung. Er verlangte zweieinhalb Jahre zum Absitzen und erregte den Widerspruch von Verteidigerin Julia Lassmann-Rampf. Sie führte den Richtern vor Augen: "Der Mann hat seine kleine Tochter zu betreuen." Das Schöffengericht beriet unter Vorsitz von Markus Sand sehr eingehend.Es gab für den 41-Jährigen eine Freiheitsstrafe (20 Monate) zur Bewährung. Allerdings war das Urteil mit Auflagen verbunden. Der Mann muss in ständigem Kontakt mit seiner Bewährungshelferin bleiben, er hat ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren und darf fünf Jahre weder Alkohol noch Drogen konsumieren. Das werde regelmäßig kontrolliert.