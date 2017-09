Mit Gipsschuh am Steuer? Das kann dumm ausgehen; im Schadensfall vielleicht sogar teuer werden. Diese Erfahrung machte am Dienstagnachmittag ein 50-Jähriger.

Er war mit seinem Pkw auf der Karmensöldner Straße in Richtung Söldenweg unterwegs und suchte einen Parkplatz. Hinter ihm fuhr ein 22-Jähriger aus Poppenricht mit seinem Pkw. Der junge Mann wurde laut Pressebericht der Polizeiinspektion davon überrascht, dass plötzlich das vor ihm fahrende Auto anhielt, den Rückwärtsgang einlegte und rückwärts gegen seinen Wagen fuhr. Beide Fahrer stiegen aus, und da sah der 22-Jährige zu seiner Überraschung, dass der 50-Jährige einen Gipsschuh am rechten Bein trug. Die verständigte Polizeistreife schätzte die Situation vor Ort so ein, dass der Gipsschuh (und die damit verbundene körperliche Beeinträchtigung) eine Unfallursache gewesen sein könnte. Der 50-Jährige konnte nämlich nicht erklären, warum er nicht rechtzeitig gebremst hatte. Das soll jetzt ein Gutachter feststellen.PI-Pressesprecher Achim Kuchenbecker weist darauf hin, dass hier nach rechtlicher Beurteilung ein körperlicher Mangel beim Fahrzeugführer vorliege. "Verursacht man aufgrund dieses Mangels einen Verkehrsunfall, wird von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dies ist zum Beispiel auch regelmäßig der Fall, wenn unter Alkoholeinfluss ein Verkehrsunfall verursacht wird, was grundsätzlich dann auch den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge hat."Da der 55-Jährige seinen ständigen Wohnsitz in Polen hat, ordnete der Staatsanwalt aber an, dass eine Sicherheitsleistung von 180 Euro einbehalten wird und der Mann seine Fahrerlaubnis vorerst behalten darf. "Weitaus mehr Kosten werden auf ihn zukommen, wenn es um die Schadensregulierung geht", vermutet Kuchenbecker. "Hier kann der Umstand, dass er mit einem Fuß in Gips fahrlässig den Verkehrsunfall verursacht hat, die Versicherung dazu bewegen, den Schaden bei ihm einzufordern, der an beiden Fahrzeugen circa 5000 Euro beträgt." Die Fahrt war für den 50-Jährigen auf jeden Fall vorbei, da die Polizeibeamten die Fahrzeugschlüssel sicherstellten.