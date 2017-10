In Bewegung - so wie sich die Stadt am Sonntag präsentiert hat, haben sich die Organisatoren des "50plus-fit-und-aktiv-Tages" das vorgestellt. Hunderte Besucher strömten in das Kongresszentrum und alle wollten das Gleiche.

Gesund bleiben - auch jenseits des 50. Lebensjahres, das war das große Thema der Veranstaltung im ACC. An mehr als 30 Stationen konnten sich die sogenannten "Best Ager" (eine englische Umschreibung für Menschen in den besten Jahren) Tipps und Anregungen für ein gesundheitsbewusstes Leben holen. "Wir wollen, dass sich die Leute noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Und zwar nicht erst, wenn sie über 50 sind", erklärte Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Eröffnung.Das Klinikum St. Marien stellte sein Leistungsspektrum vor, Sportvereine, Sozial- und Wohlfahrtsverbände zeigten auf, was sie zum Erhalt der Gesundheit beitragen können. Daneben präsentierten Apotheker, Optiker, Zahnmediziner und Hörgeräteakustiker neueste Behandlungsmethoden und Hilfsmittel. Die Verkehrswacht war mit Reaktions- und Sicherheitstests vertreten. Und auch die Themen Wellness und Kosmetik durften nicht fehlen.Das Sozialreferat der Stadt hatte die Messe organisiert. Dessen Chef, Harald Knerer-Brütting, erklärte, dass er längst die Zielgruppe "U 50" im Blick habe. "Unser Ansatz ist es, die Menschen so früh wie möglich zu erreichen." Die Amberger Stadtwerke gehen da mit gutem Beispiel voran. Wie Unternehmenssprecherin Karoline Gajeck-Scheuck erzählte, gebe es mittlerweile eine Betriebssportgruppe, die gemeinsam das Aqua-Fit-Angebot im Kurfürstenbad nutzt. "Das wird sehr gut angenommen", berichtete Gajeck-Scheuck. "Sogar die Männer machen fleißig mit."Die Männer sind die Sorgenkinder der Veranstalter. Allzu oft überließen sie das Thema Gesundheitsvorsorge den Frauen, stellte Martin Reinhardt vom Sozialamt der Stadt fest. "Wir wollen auch die Männer in Bewegung bringen", sagte er. Wie das gehen kann, das zeigten die "Panduren Stompers" des SV Raigering. Sie führten auf der Bühne im ACC einen Line-Dance auf. Auch Klaus Inderst von der Kampfkunstschule Amberg und die Tanzschule Schwandner zogen die Blicke auf sich.Einen recht ungewöhnlichen Weg, Bewegung ins Leben zu bringen, zeigte Margarete Hirsch vom Katholischen Frauenbund auf. Sie führte mit vier Kolleginnen aus dem Pflegepersonal des Klinikums einen Sitztanz mit der Zeitung in den Händen auf. "Wenn die Füße nicht mehr flitzen, tanzen wir vergnügt im Sitzen", rief sie ins Mikrofon. "Es geht darum, ohne viel Aufwand gemeinsam in Bewegung zu kommen und dabei auch noch Spaß zu haben. Das kann man bei jedem Kaffeekränzchen machen", erzählte die Expertin in Sachen meditativen Tanz beim Frauenbund.