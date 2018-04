Er gilt als Quertreiber und leidet an einer Schizophrenie-Erkrankung. Immer dann, wenn der Mann irgendwo betrunken auftaucht, trägt er neben einer Alkoholfahne auch das Banner der Aggressivität vor sich her. Das hat ihm nun seine 17. Vorstrafe eingebracht.

Er wird sofort rabiat

Einen Scheck verbrannt

Neun Monate ohne

Amberg-Sulzbach. (hwo) Konnte diese aus vier Anklagepunkten bestehende Verhandlung vor dem Amtsrichter Christian Frey überhaupt stattfinden? Denn der 57-Jährige sollte nach Erkenntnissen seines Pflichtverteidigers Jörg Jendricke an einer ansteckenden Hautkrankheit leiden. Richter Frey hatte das am Vortag bei dem momentan wieder einmal in der JVA Amberg einsitzenden Mann ärztlich prüfen lassen und berichtete: "Er leidet nicht daran." Dem widersprach der Beschuldigte heftig. Mit dem Bemerken: "Habe ich mir alles in der Haftanstalt geholt."Der Prozess wurde dennoch abgewickelt. Mit einer Reihe sehr seltsamer Begebenheiten. Staatsanwalt Wolfgang Doblinger trug sie vor und formte damit das Bild eines Menschen, der offenbar sofort rabiat wird, wenn ihm etwas nicht in den Kram passt. Die Schauplätze seines Tobens waren unterschiedlich.Zunächst der Amberger Bahnhof, wo der 57-Jährige einem am Bahnsteig wartenden Soldaten offerierte, er werde ihm "den Kopf abschneiden." Dann vernahm der völlig überraschte Uniformträger auch noch ein lautes "Sieg Heil" und musste vernehmen, dass ehemalige SS-Schergen genau genommen "noch richtige Männer waren." Im Zug zwischen Neukirchen und Etzelwang machte der ehemalige Holzrücker zwei junge Burschen an und ließ von Abteil zu Abteil lauthals wissen, sie seien "Nazi-Kinder". Einen von ihnen packte er ansatzlos am Jackenrevers. Hinzu kam, dass der Mann trotz gerichtlicher Weisung nie bei seinem Bewährungshelfer vorsprach.Der Höhepunkt nahte erst noch. Bei einem Mitarbeiter des Job-Centers in Sulzbach-Rosenberg holte sich der Alkoholiker einen Scheck für Unterstützungsgeld ab, verbrannte das Papier und erschien abermals. Eine solche Lage hatte man im Job-Center noch nie erlebt. Von daher wurde eine Überprüfungsfrist erbeten. Eigentlich einleuchtend. Nicht für den 57-Jährigen. Er offerierte dem Sachbearbeiter "einen Genickschuss" und stellte in Aussicht, dass die Polizei alsbald erscheinen werde, um ihn zu erschießen.Der Staatsanwalt stufte den Angeklagten als unbelehrbar ein. Er verlangte elf Monate Haft und sah keine Chance für eine nochmalige Bewährung. Dagegen stemmte sich Anwalt Jendricke. Nicht alles sei lückenlos erwiesen, argumentierte er und meinte, eine Geldstrafe müsse hier genügen.Noch vor dem Urteil verlangte der Beschuldigte, von einem Experten im Hinblick auf seine Schizophrenie begutachtet zu werden. Das, entgegnete Richter Frey, sei bisher schon umfangreich geschehen. Dann schickte er den 57-Jährigen für neun Monate hinter Gitter. Wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Nötigung und sonst noch so einigem.