Es ist eine Spätgeburt. Aber historische Sensationen brauchen manchmal eben etwas länger, bis sie auf die Welt kommen. In diesem Fall geht alles vom Taufbecken in St. Martin aus, das selber Geburtstag feiert und dabei eine Überraschung wie bei einer Mehrlingsgeburt liefert. Ambergs Winterkönig wurde hier in der Basilika getauft!

Becken 1417 gegossen

Wasser für Königs Kopf

Hintergrund Es waren sicher auch gekrönte Häupter, die über das 600 Jahre alte Taufbecken von St. Martin gehalten wurden. Bei Ambergs prominentestem Beispiel ist sich Historiker Peter Bilhöfer ganz sicher: Am 6. Oktober 1596 wurde der spätere Winterkönig Friedrich V. in der Martinskirche getauft. Und zwar "unter reger Teilnahme prominenter in- und ausländischer Diplomaten und Vertreter des pfälzischen Adels", wie der Historiker in seiner Dissertation schreibt. Er ist sich auch deshalb so sicher, weil der Vater des Prinzen, Friedrich IV., und sein Statthalter Christian von Anhalt diese Gelegenheit wahrnahmen, "um die versammelten Würdenträger für ein evangelisches Unionsprojekt zu gewinnen". Das kam zwar erst 1608 zustande, aber die Taufe des kleinen Fritz legte dafür den Grundstein. (ath)

Das war bislang nicht wirklich bekannt oder wurde kaum wahrgenommen, sagt Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger, der ebenfalls von einer Sensation spricht. Wobei er selbst Geburtshelfer ist - assistiert von der AZ und St. Martins Kirchenpfleger Josef Beer, der das Thema in den Kreißsaal brachte. Ihm fiel auf, dass das alte Taufbecken in der Basilika heuer ein Jubiläum feiert. Ein besonderes: Es macht heute auf den Tag genau sechs Jahrhunderte voll. Damit ist es älter als die Martinskirche selbst, deren Bau bekanntlich 1421 begonnen wurde.Das Taufbecken existiert schon seit 1417 - es stand bereits im Vorgängerbau, der dem neuen Gotteshaus weichen musste. Der Tag, an dem es gegossen wurde, ist mit einer Inschrift an der runden Außenwand vermerkt. Es ist der Mittwoch nach dem Jakobstag, also der 28. Juli 1417, wie schon Franz Xaver Herrmann vor über 40 Jahren in einem Aufsatz zu diesem Thema festhielt. Laut Josef Beer war er 1977 in der Amberger Zeitung veröffentlicht - der Kirchenpfleger grub ihn zum 600. Jubiläum des Taufsteins gerne wieder aus und sandte ihn erneut an die AZ. Weil darin zwar In- und Aufschriften erläutert werden, aber keine Infos über die Menschen enthalten sind, die hier einst getauft wurden, fragte die Redaktion Johannes Laschinger um Rat.Der sonst fast allwissende Archivdirektor staunte zunächst über Herrmanns Aufsatz, den er bisher nicht kannte und aufmerksam las. Dadurch wurde sein Spürsinn zum Thema doppelt geweckt und Laschinger nahm sich der spannenden Frage nach bedeutenden Täuflingen an. Er suchte und wurde fündig in seinem Archiv, indem er sich an eine Dissertation erinnerte, die Dr. Peter Bilhöfer zu der Zeit abschloss, als in Amberg die Landesausstellung zum Winterkönig lief.Darin fand Laschinger die historisch belegte Aussage, dass Friedrich in St. Martin getauft wurde. Laschinger kennt den Museumspädagogen als "extrem sorgfältig arbeitenden" Mann und hat an seinen Quellen und Schlussfolgerungen keine Zweifel. Damit steht für ihn fest: Friedrich V. ist am 6. Oktober 1596 in St. Martin und sehr wahrscheinlich an diesem Becken getauft worden. Sensationell ist das auch deshalb, weil sich die Historiker bisher schon nicht einig waren, wo der spätere Winterkönig eigentlich geboren wurde. Da wird Amberg ebenso genannt wie Deinschwang, wo seinerzeit das Jagdschloss von seinem Vater Friedrich IV. stand, das ebenfalls als Geburtsort infrage kommt.