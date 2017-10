Ein 65-Jähriger baut auf dem Ring einen Unfall und fährt einfach weiter. Ein Zeuge hält den Mann an. Der ist völlig desorientiert: Er komme gerade vom Arzt, der ihm ein Schmerzmittel gegeben hat.

Am Montagmittag ereignete sich am Kaiser-Ludwig-Ring ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Während die 21-jährige Geschädigte aus Amberg vor Ort stehen blieb, setzte der 65-jährige Unfallverursacher aus Hahnbach seine Fahrt in die Bahnhofstraße fort, informiert der Bericht der Polizei. Beim Einbiegen in die Ziegelgasse habe der Mann zwei geparkte Fahrzeuge touchiert. Ein Zeuge kann den 65-jährigen schließlich zum Anhalten bewegen. Während der Unfallaufnahme gab der laut Polizeibericht völlig desorientierte Mann den Polizeibeamten gegenüber an, dass er gerade von einer ärztlichen Behandlung kommt, bei der ihm Schmerzmittel verabreicht wurden. An die Unfallfahrt könne er sich nicht erinnern. "Der Mann setzte sich trotz offensichtlicher Fahruntüchtigkeit ans Steuer seines Pkw", beurteilt Thomas Baszak von der Amberger Polizei. Die Polizeibeamten hätten eine Blutentnahme angeordnet und den Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Verletzte gab es keine, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Den 65-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.