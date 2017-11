In jeder Hinsicht kurzweilig, abwechslungsreich und sportlich bis hin zu einem Anflug von Akrobatik - 470 Kinder aller 14 Amberger Schulen präsentieren sich bei der achten Nacht des Schulsports.

Das Programm Max-Josef-Schule: Turnshow "Nur Fliegen ist schöner" der 2. und 3. Klasse und der Turnsparte des TV Amberg.



Albert-Schweizer - und Ruppert-Egenberger-Schule: Tanz zu dem Lied "Kinder dieser Welt" der 2. Klasse.



Dreifaltigkeits-Grundschule: "Wenn Satelliten tanzen", Klassen 3a und b.



Barbara-Grundschule: Piratentanz der Ganztagesklasse 2a.



Max-Josef-Schule, Mittagsbetreuung: Tänze zu "Cake" und "Siempre Juntos".



Dreifaltigkeits-Mittelschule: "Tanz auf den Straßen von New York" der AG Tanz.



Dreifaltigkeits-Mittelschule und Ringer Club Bergsteig: "Akrobatik und Ringen".



Willmannschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Amberg: Hip Hop "JuJu on the beach" der Tanz AG.



Mittelschule Ammersricht: Soccer Formation der 5., 6. und 8. Klasse.



Luitpold Mittelschule: "Entweder alle oder keine" aller Mädchen der 10. Klasse.



Städtische Wirtschaftsschule: Street Sport's(ch)cool von 100 Schülerinnen und Schülern.



Dr.-Johanna-Decker-Schulen: Tanz "Run the World - Girls" mit 14 Mädchen des Gymnasiums.



Schönwerth-Realschule: Profilfach Fußball der 5. Klasse.



Erasmus-Gymnasium: Darbietung "Work, work, work" der 9. Klassen.



Gregor-Mendel-Gymnasium: Darbietung "Mission Mars".



Max-Reger-Gymnasium: Dancefusion Tänze der 8., 9. Klassen und der 10c. (brü)

"Wir zeigen an diesem Abend die vielfältigen sportlichen Aktivitäten an den Amberger Schulen", hieß es in der Ankündigung. Selbst hoch gesteckte Erwartungen wurden in der voll besetzten Trimax-Halle nicht enttäuscht. Organisiert wurde der gut zweieinhalbstündige Abend von Wolfgang Meier, Helga Powalla (beide Schul- und Sportamt der Stadt), Markus Spörer (Vorsitzender Arbeitskreis Sport in Schule und Verein) und Günter Simmerl (stellvertretender Vorsitzender dieses Arbeitskreises).Er führte auch durch den Abend und betonte, wie "wertvoll vor allem für das Miteinander, die Kommunikation, das gegenseitige Helfen und die Atmosphäre an den Schulen" die mehrmonatige Vorbereitungsphase gewesen sei. Auch Oberbürgermeister Michael Cerny, Schirmherr der Veranstaltung, freute sich, wenn ihr uns zeigt, wie kreativ Schulsport an unseren Schulen sein kann". Das rasante und abwechslungsreiche Programm trat den Beweis überzeugend an, und die Schüler sowie die Band Red Bricks (Städtische Wirtschaftsschule) erhielten viel Beifall dafür.