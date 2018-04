(nt/az) Vier neue Studiengänge gibt es ab kommendem Wintersemester an der OTH Amberg-Weiden: Geoinformatik und Landmanagement, Mechatronik und digitale Automation, Energietechnik und Energieeffizienz sowie Bio- und Umweltverfahrenstechnik. Laut Pressemitteilung der OTH können sich Interessierte ab dem 1. Mai für diese Studiengänge online bewerben. "Die rasante technologische Entwicklung, vor allem die Digitalisierung, verändert unsere Lebens- und Arbeitswelt grundlegend", sagt OTH-Präsidentin Professorin Andrea Klug. "Wir möchten unsere Studierenden bestmöglich darauf vorbereiten." Deshalb seien auch bestehende Studiengänge angepasst und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Die neuen Studiengänge sind in den Fakultäten Maschinenbau/Umwelttechnik und Elektrotechnik, Medien und Informatik in Amberg angesiedelt. Weitere Informationen unter www.oth-aw.de.