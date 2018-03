Die Abfallberatung der Stadt Amberg macht darauf aufmerksam, dass ab Dienstag, 6. März, die Grüngutcontainer wieder an ihren Standorten im Stadtgebiet aufgestellt werden. Die Aufbauarbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag, 8. März, andauern. Um ein schnelles und vor allem reibungsloses Aufstellen der Container gewährleisten zu können, werden die Anwohner gebeten, die für die Grüngutbehälter vorgesehenen Stellflächen freizuhalten.

Wer das nicht mehr abwarten möchte, kann sein Grüngut zu den Öffnungszeiten kostenlos auf den städtischen Wertstoffhöfen in Gailoh und Industriegebiet Nord (IG Nord) abladen. Für größere Mengen empfiehlt die Abfallberatung den Wertstoffhof im IG Nord, wo das Grüngut auf ebener Fläche abgeladen werden kann. Es gelten folgende Öffnungszeiten: Der Wertstoffhof Gailoh, Im Frauental 7, ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Anfahrt am Wertstoffhof IG Nord in der Max-Planck-Straße 25 (Zufahrt über August-Borsig-Straße) ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und am Samstag von 13 bis 16 Uhr möglich. Auf keinen Fall dürfen Gartenabfälle außerhalb der Container abgelagert werden. Dies führt zu Verzögerungen beim Leeren der Container.