An den Gymnasien hatten die Abiturprüfungen bereits am 3. Mai begonnen. Seit dieser Woche brüten auch die Fachober- und Berufsoberschüler über den Prüfungen. Bei teils tropischen Temperaturen.

Ökologisches Bewusstsein

Kritik an Arbeitswelt

Amberg. Insgesamt 320 Schüler der FOS/BOS schreiben in dieser Woche ihr Abitur. Seit Montag (und noch bis Freitag) geht es um die allgemeine (12. Klassen) beziehungsweise um die fachgebundene Hochschulreife (13. Jahrgangsstufe).Die jungen Leute schicken sich laut einer Pressemitteilung der Fachober- und Berufsoberschule seit Wochenbeginn an, "den Gipfel ihrer schulischen Laufbahn zu erklimmen", wie es heißt. Als erstes Etappenziel wartete dabei die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Deutsch.Die über 70 Absolventen der 13. Klassen begannen bereits um 8 Uhr morgens ihren Sturm auf die fachgebundene beziehungsweise allgemeine Hochschulreife und konnten sich dabei zwischen vier verschiedenen Aufgabenstellungen entscheiden.Neben einem Sachtext über das häufig genug als Egozentrismus in Erscheinung tretende ökologische Bewusstsein der heutigen Gesellschaft sowie einem Vergleich zweier Liebesgedichte von Detlev von Liliencron und Erich Kästner standen noch zwei literarische Textaufgaben zur Auswahl - zum einen die Analyse eines Auszugs aus dem Roman "Frau Jenny Treibel" von Theodor Fontane und die Beschäftigung mit einer Szene aus dem Drama "Der Ruf des Lebens" von Arthur Schnitzler.Eine Stunde später war es dann auch für die Schüler der 12. Klassen so weit. Die angehenden Fachabiturienten mussten sich wahlweise mit einem Sachtext, der den im Schwinden begriffenen professionellen Umgang in der Arbeitswelt kritisierte, einem Auszug aus dem Roman "Fast genial" von Benedict Wells oder aber mit einer Szene des Schauspiels "Top Dogs" aus der Feder von Urs Widmer auseinandersetzen. Seine Fortsetzung fand der Kampf um das Abitur am Dienstag mit dem Fach Englisch. Die Abschlussprüfungen in Mathematik am Donnerstag sowie im Profil gebenden Fach der jeweiligen Ausbildungsrichtung, also Physik, Betriebswirtschaftslehre oder Pädagogik und Psychologie, am Freitag beschließen dann den Reigen der schriftlichen Examina.Ihre rhetorischen Fähigkeiten in der englischen Sprache hatten die Schüler aller Abschlussklassen bereits Anfang des Monats während einer mündlichen Gruppenprüfung unter Beweis gestellt. Ende Juni markieren dann laut der Presse-Info die optionalen mündlichen Einzelprüfungen in maximal zwei Fächern das Ende des Prüfungsmarathons.