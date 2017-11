Zum Abschluss ihrer Herbsttagung hat die bayerische Landessynode am Donnerstag einen ausgeglichenen Haushalt beschlossen und mit einem neuen Partnerschaftsvertrag mit der Kirche von Papua-Neuguinea den Blick weit über den bayerischen Tellerrand gerichtet.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Synodenpräsidentin Annekathrin Preidel und der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea (ELK-PNG), Jack Urame, unterzeichneten vor dem im Amberg tagenden Kirchenparlament erstmals einen Partnerschaftsvertrag der beiden Kirchen. "Allein sind wir schwach, zusammen sind wir stark", sagte Urame. "Heute ist daher ein wichtiger Tag in unserer Partnerschaftsbeziehung." Eine Partnerschaft bedeute, dass man nicht allein sei, sie bestehe aus Geben und Nehmen.Der von der Synode einstimmig beschlossene Haushalt für 2018 hat ein Gesamtvolumen von 923 Millionen Euro und bietet neben den laufenden Kosten Spielraum für Sonderaufgaben und Projekte. Für die Arbeit mit Flüchtlingen sollen im nächsten Jahr 6,5 Millionen Euro aufgewendet werden, vor allem für deren Integration, Beratung und Begleitung, sagte der kirchliche Finanzchef Erich Theodor Barzen. Mit über 14 Millionen Euro soll "sozial orientierter Wohnungsbau" gefördert werden. Den Hauptanteil der Ausgaben machen jedoch mit 460 Millionen Euro die Zuwendungen an die 1540 evangelischen Gemeinden aus. Darin sind die Gehälter der Pfarrerinnen und Pfarrer enthalten. Wegen der guten Konjunktur rechnet die Landeskirche mit wachsenden Kirchensteuer-Einnahmen auf über 750 Millionen Euro.Den kirchlichen Reformprozess "Profil und Konzentration" (PuK), mit dem sich die Kirche neu aufstellen und die Menschen mit ihren heutigen Lebensfragen ansprechen will, hat Konturen angenommen. Wie der landeskirchliche Planungsreferent Thomas Prieto Peral in einer ersten Zwischenbilanz ausführte, gab es in allen Bereichen der bayerischen Landeskirche mehr als 60 Veranstaltungen zum Reformkonzept. Dadurch sei die Debatte um die Kirche der Zukunft in Gang gesetzt worden. Ende 2018 sollen Vorschläge zur Umsetzung vorliegen und zur Diskussion gestellt werden. Dauerthema bleibe, um Vertrauen für das Reformvorhaben zu werben Mit einem weiteren Beschluss vereinfachte die Synode die kirchliche Verwaltung. Die 1050 Pfründestiftungen, aus denen früher die Pfarrer ihren Lebensunterhalt gezogen haben, sollen zu einer Stiftung zusammengefasst werden.Bedford-Strohm sagte vor der Synode, er hätte gerne einen weiteren evangelischen gesetzlichen Feiertag. Auf einen bestimmten Feiertag wollte er sich in Amberg nicht festlegen. Infrage käme der Buß- und Bettag Mitte November, der 1995 zur Finanzierung der Pflegeversicherung als gesetzlicher Feiertag gestrichen wurde. Der zweite infrage kommende Feiertag wäre der Reformationstag, der in diesem Jahr wegen des 500. Reformationsjubiläums als gesetzlicher Feiertag begangen wurde.Er wolle sich für keinen der Tage explizit aussprechen, sagte Bedford-Strohm, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) ist. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass einer für den anderen geopfert werden soll. Er betonte, dass der Reformationstag vor allem bei jungen Menschen stärker im Bewusstsein verankert sei. Der Reformationstag am 31. Oktober habe zudem im Lutherjahr 2017 einen Schub bekommen.Die Landessynode ist das Kirchenparlament der 2,4 Millionen bayerischen Protestanten mit weitreichenden Befugnissen. Die Synode bestimmt den Kurs der Kirche, verabschiedet die Kirchengesetze und den Haushalt und wählt den Landesbischof. Die 108 Synodalen - vor allem Laien - kommen zu ihren Tagungen zwei Mal im Jahr zusammen. Zu ihrer Frühjahrstagung 2018 trifft sich die Synode in Schwabach.