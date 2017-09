Fußgänger, Radler, Autofahrer: Wo diese drei Gruppen aufeinander treffen, gibt es Konfliktpotenzial. Dieses zu entschärfen und die Verkehrsführungen zu verbessern ist der Sinn eines neuen Radverkehrskonzeptes in Amberg. Erstellt wird es von der Planungsgemeinschaft Alrutz aus Hannover.

Zahlen Das Radverkehrsnetz das sich wie ein Spinnweben über die Stadt Amberg erstreckt, hat eine Länge von 160 Kilometer. Davon sind 22 Kilometer Radrundwanderweg, 16 Kilometer gehören zum Radnetz Bayern. Acht Kilometer könnten perspektivisch erweitert werden, gab Heike Prahlow die Richtung vor.



Jährlich gibt es in Amberg zwischen 160 und 170 Unfälle mit Radfahrern. "Deutschlandweit ist das im unteren Bereich", so Prahlow. Bei einer Zählung der Radfahrer an zehn Stellen im Stadtgebiet wurden die meisten zwischen ACC und Vils, aber auch in der Sulzbacher oder Raigeringer Straße zugeordnet. (roa)

Der Alltag in vielen Städten gleich: Wo es eng wird, trifft es zuerst Fußgänger und Radfahrer. Heike Prahlow, Planungsgemeinschaft Verkehr Alrutz

Vor einem Jahr tasteten sich Heike Prahlow und Linn Schröder an die örtlichen Gegebenheiten heran, fuhren mit dem Fahrrad viele Kilometer ab, um sich ein Bild der Situation zu machen. Sie luden zu einem Workshop ins Baureferat, um die Wünsche der Radfahrer zu erkunden. Im November 2016 kamen etwa 20 Interessierte, die jede Menge Anregungen und Beschwerden im Gepäck hatten. Am Mittwoch stand der zweite Workshop auf dem Plan zum Thema Zukunftsperspektiven: Etwas mehr Bürger kamen. Sie wurden nach ihren Visionen für den Radverkehr im Jahr 2030 gefragt und antworteten nicht mit unrealistischen Forderungen, sondern mit Oberpfälzer Bescheidenheit: bessere Beschilderungen, einheitliche Wegführung oder sichere Erreichbarkeit von Schulen.250 000 Euro stellte die Stadt Amberg für die Verwirklichung der ersten Ergebnisse bereit. Insgesamt ist es eigentlich ein Zehn-Jahres-Plan. Damit könnten aber zeitnah die ersten Verbesserungen erreicht werden, sagte Prahlow am Mittwoch.Es gehe zunächst nicht um große Eingriffe in den Straßenverkehr, sondern um die Möglichkeit rascher Realisierungen "mit wenig planerischen Vorgaben". Dass die Unzufriedenheit bei Radfahrern in Amberg groß ist, bestätigten auch die Expertinnen. "Es gibt Radwege, die spontan enden oder sich spontan ändern. Beruflich bedingt müssen wir regelkonform fahren. Aber manchmal fragt man sich: Wie sind die Regeln eigentlich?", sagte Heike Prahlow. Insbesondere wurde die fehlende Verkehrsführung an Knotenpunkten und Kreisverkehren kritisiert. Bemängelt wurden auch die Fahrbahnbeläge in der Altstadt, beispielsweise in der Neustift. Zum Thema Parkplätze (für Fahrräder) bewertete die Diplom-Ingenieurin es als positiv, das die Stadt einheitliche Modelle bevorzuge, "aber wir haben an vielen Stellen Abstellmöglichkeiten vermisst". Ebenso wichtig ist - nicht nur für Touristen - eine durchgängige Wegweisung, die oftmals in Amberg nicht ersichtlich ist.Was sind also die vordringlichsten Ziele, um dem Radverkehr künftig weniger Hindernisse in den Weg zu legen: Verbesserungen in der Köferinger, in der Raigeringer Straße sowie in der Altstadt stehen ganz oben auf der Empfehlungsliste. Außerdem sollte die Ziegelgasse für den Rad-Gegenverkehr freigegeben werden, mehr Park-Bügel auch vor Schulen aufgestellt sowie Durchfahrtsbreiten verbessert werden. "Gemeinsame Geh- und Radwege sollten vier Meter breit sein, Minimum 2,50." Das gesamte Konzept soll um die Anregungen der Anwesenden ergänzt und schließlich den Stadträten vorgestellt werden. Die ersten Verbesserungen für Radfahrer könnten demnach schon 2018 umgesetzt werden.