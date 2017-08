Amberg/Regenstauf. "Es ist Ihre Aufgabe, den Zahnarztbesuch so angenehm wie möglich zu machen": Das gab Dr. Ingo Lang, stellvertretender Vorsitzender des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Oberpfalz (ZBV) bei der Abschlussfeier der zahnmedizinischen Fachangestellten als Ziel vor. Nach Abschluss der Ausbildung und erfolgreicher Prüfung entließ der Verband 154 zahnmedizinische Fachangestellte aus der ganzen Oberpfalz in ihre berufliche Zukunft. Besonders geehrt wurden bei der Feier in Regenstauf die fünf Besten der Berufsschulen Amberg, Cham, Neumarkt, Regensburg und Weiden.

"Der erste Abschnitt ist geschafft", sagte Lang. Mit der Ausbildung hätten sich die Absolventen die Grundlagen für einen erfolgreichen Berufseinstieg geschaffen. Was nun folge, sei lebenslanges Lernen im Beruf. Mit den umfangreichen Aufgaben, die dieses Beschäftigungsfeld biete, hätten die Absolventen einen Beruf mit Zukunft gewählt: "Ihre Arbeitsplätze sind sicher. Sie sind nicht durch Maschinen ersetzbar." Karin Krämer, Arbeitnehmerbeauftragte des Prüfungsausschusses und Fachlehrerin an der Berufsschule Weiden, beglückwünschte die Absolventen zu ihren Leistungen und ermunterte sie, "das Gelernte im wahrsten Sinne des Wortes in der Praxis anzuwenden und weiter zu entwickeln." Die Absolventen freuten sich,Die zahnmedizinischen Fachangestellten freuten sich, nach drei Jahren Ausbildung das Ziel erreicht zu haben. Katharina Beck und Julia Breu (Berufsschule Cham) bedankten sich bei allen Lehrkräften, den Ausbildern und den Eltern für die Geduld, die sie während der drei Jahre Ausbildungszeit aufgebracht hätten. Musikalisch gestaltete ein Vokalquartett ehemaliger Domspatzen unter der Leitung von Markus Islinger die Feierstunde in Regenstauf.