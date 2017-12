Ein großer Erfolg für den Lions Club Amberg war wieder der Verkauf des Amberger Adventskalenders. Zum fünften Mal traten die Lions damit an die Öffentlichkeit, die mit dem Kauf das soziale Engagement des Clubs unterstützt.

Wer Zeit hatte, nahm am Samstagabend die Gelegenheit wahr, mit seinem mittlerweile meist leeren Kalender zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Dort lagen 230 Preise im Gesamtwert von rund 10 000 Euro bereit. Insgesamt waren 2498 Kalender verkauft worden. Dank zahlreicher Sponsoren gab es auch einige Topp-Gewinne wie ein Wellness-Wochenende für zwei Personen in Garmisch-Partenkirchen, einen Großbild-Fernseher und Tablets, berichtete Hubert Sperber, Vorsitzender des Lions-Hilfswerks. Darüber hinaus stellte die Amberger Geschäftswelt zahlreiche Gutscheine zur Verfügung.Wer den Ausgabetermin am Samstag verpasst hat, kann seinen Gewinn bei Medien-Pieper in der Bäumlstraße abholen. Die Gewinnzahlen findet man im Internet ( www.amberger-adventskalender.de). Der Reinerlös aus den Aktivitäten der Lions weltweit ist für meist soziale Zwecke bestimmt. Die Amberger Löwen unterstützen wie in den zurückliegenden 55 Jahren wieder lokale Einrichtungen und Initiativen. Zuletzt waren dies unter anderem der Verein krebskranker Kinder, die Elternschule oder die Amberger Tafel.